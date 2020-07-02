疫情反弹 苹果宣布再关 30 家美国门店

（原标题：疫情反弹 苹果宣布再关30家美国门店）

苹果公司宣布，随着新冠病毒确诊病例在全美多个地区迅速上升，该公司将于周四之前进一步关闭 30 家美国门店，这将令其重新关闭的门店总数达到 77 家。

苹果公司将于周三开始关闭佛罗里达州、密西西比州、得克萨斯州和犹他州的门店，阿拉巴马州、加利福尼亚州、佐治亚州、爱达荷州、路易斯安那州、内华达州和俄克拉荷马州的门店则将于周四关闭。该公司在美国市场上共有 271 家门店。

消息传出后，苹果公司的股价由涨转跌。截至周三收盘，该股下跌 0.22%，报 364.01 美元。

苹果公司的门店一般位于人流量很高的商场和购物中心，因此该公司重新大量关店之举可被视为一个负面指标，表明在新冠病毒疫情的影响下，美国零售业务难以顺利重启。该公司发言人发表声明称：“鉴于我们服务的一些社区目前的新冠病毒疫情发展情况，我们将会暂时关闭这些地区的门店。我们非常谨慎地采取这一措施，并正在密切关注情况，期待公司团队和客户能尽快回归。”

在苹果公司周三宣布关闭的门店中，有两家是佛罗里达州仅剩的还在营业的门店，还有洛杉矶地区的一些门店。

苹果公司是最早关闭全球门店以应对新冠病毒疫情的公司之一，随后该公司在美国专注于恢复路边取货服务，但由于新冠病毒感染率再次上升，迫使其关闭了疫情严重各州的许多门店。