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齐聚！苹果、Facebook、谷歌和亚马逊 CEO 将出席反垄断听证会

2020/7/2 6:55:22来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

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北京时间 7 月 2 日消息，美国众议院司法委员会民主党发言人周三证实，苹果、Facebook、谷歌和亚马逊 CEO 将出席在 7 月下旬举行的数字市场反垄断听证会并做证词

贝索斯与微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）是美国 5 大科技企业中（亚马逊、微软、苹果、Alphabet 和 Facebook）仅有的两名没有参加过国会听证会的 CEO。在过去一年中，随着立法机构和监管机构开始评估科技企业的隐私和影响力问题，亚马逊也遭遇了审查。

去年 7 月，美司法部发起了一项针对大型科技公司是否存在非法扼杀竞争的反垄断调查，其中在同年 9 月，美众议院致函苹果 CEO 蒂姆 · 库克，要求其提供相关资料解释 App Store 政策以及对从 App Store 移除家长控制软件、搜索结果排名是如何确定的、苹果应用内购买机制是如何运转的、是否允许应用包含非苹果应用内链接支付系统等疑问。

此前，众议院反垄断小组委员会主席大卫 · 西西林（David Cicilline）在一份声明中表示：“各公司 CEO 的证词以及内部文件的制作对于完成这次针对数字市场竞争状况的调查将起到至关重要的作用。反垄断小组委员会将继续使用我们所掌握的工具，确保能够收集到工作所需的一切信息。”

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关键词：苹果Facebook亚马逊

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