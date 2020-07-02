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三星国外官网首曝 Galaxy Note 20 Ultra 渲染图

2020/7/2 6:58:50来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 2 日消息 据 MSPoweruser 报道，消息人士 ishanagarwal24 援引油管博主 1garri 的消息显示，近日三星俄罗斯官网首度曝光了未发布的 Galaxy Note 20 Ultra 的渲染图信息。

从渲染图来看，三星 Galaxy Note 20 Ultra 更像是三星 Galaxy Note 10 的改进版本，其屏幕更平整，边框更窄

IT之家了解到，三星 Galaxy Note20 Ultra 配备骁龙 865 + 并采用 120Hz LTPO 显示屏，屏幕分辨率为 2560 x 1440（QHD），有消息称三星 Note 20 Ultra 支持 QHD + 120Hz 同时开放；有传言称其还将采用 ISOCELL Bright HM1 108MP 传感器并辅以激光自动对焦技术（据悉该技术已解决设备存在的自动对焦问题），配备全新的 12MP ISOCELL Fast 2L3 1 广角传感器，其拥有 1 /2.55 传感器及 1.4um 像素，支持双像素 PDAF、智能 WDR 、1440fps 的慢动作录制及 RAW10 和 RAW8（通过 DPCM / PCM 压缩）格式输出；此外三星还将采用 13MP ISOCELL Slim 3M5 1/3 潜望式传感器，其放大倍数被限制为 50 倍并支持 WDR（宽动态范围）。

该手机将于 2020 年 8 月 5 日在三星 Unpacked 活动上发布。

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