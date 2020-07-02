美股纳指再创新高，特斯拉成全球市值最高汽车厂商

北京时间 7 月 2 日消息，在疫情反弹、美联储上月会议纪要、ADP 就业数据创史上最大增幅等消息综合影响下，星期三美股涨跌不一，纳指创下新高。截至收盘，道指跌 77.91 点，跌幅为 0.30%，报收 25734.97 点；标普 500 指数涨 15.57 点，涨幅为 0.50%，报收 3115.86 点；纳指涨 95.86 点，涨幅为 0.95%，报收 10154.63 点。

▲ 纳指报收10154.63点，再创历史新高

美国主要科技巨头绝大多数上涨，Facebook 涨 4.62%，亚马逊涨 4.35%，苹果跌 0.19%，NetFlix 涨 6.72%，Alphabet 涨 1.73%，微软涨 0.58%。

中国主要科技股多数下跌，网易跌 0.38%，爱奇艺跌 0.22%，拼多多跌 0.45%，微博跌 1.64%，腾讯音乐跌 0.82%，阿里巴巴涨 0.12%，京东跌 0.3%，趣头条涨 3.69%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：500 彩票网（涨 14.03%），蘑菇街（涨 11.11%），华米（涨 8.74%），途牛（涨 8.13%），世纪互联（涨 5.83%），流利说（涨 5.2%），信也科技（涨 4.97%），虎牙（涨 4.39%），乐居（涨 4.37%），信而富（涨 3.96%），优信（涨 3.5%），云米（涨 3.21%），蔚来（涨 2.46%），百世（涨 2.34%），微贷网（涨 2.31%），好未来（涨 2.3%），UT 斯达康（涨 2.3%），金山云（涨 2.19%），亿航（涨 2.1%），小牛电动（涨 2.06%），哔哩哔哩（涨 1.79%），迅雷（涨 1.72%），新氧（涨 1.62%），正保教育（涨 1.62%），金融界（涨 1.6%），蛋壳公寓（涨 1.24%），中芯国际（涨 1.09%），宝尊电商（涨 0.83%），中通（涨 0.79%），360 金融（涨 0.75%），达内科技（涨 0.65%），欢聚集团（涨 0.58%），新东方（涨 0.55%），房天下（涨 0.53%），斗鱼（涨 0.26%），万国数据（涨 0.24%）。

与上一交易日持平的公司包括：陌陌、荔枝、人人公司。

下跌的公司包括：汽车之家（跌 0.03%），易车（跌 0.06%），58 同城（跌 0.2%），简普科技（跌 0.2%），老虎证券（跌 0.24%），1 药网（跌 0.31%），云集（跌 0.37%），兰亭集势（跌 0.45%），猎豹移动（跌 0.58%），唯品会（跌 0.7%），搜狐（跌 0.87%），嘉楠科技（跌 1.05%），携程网（跌 1.08%），乐信（跌 1.32%），凤凰新媒体（跌 1.35%），富途控股（跌 1.82%），新浪（跌 1.84%），无忧英语（跌 2.02%），搜狗（跌 2.63%），触宝（跌 2.68%），如涵控股（跌 3.69%），团车（跌 3.7%），趣店（跌 4.12%），网易有道（跌 4.21%），跟谁学（跌 4.57%），宜人贷（跌 4.6%），寺库（跌 4.64%），前程无忧（跌 5.36%），品钛（跌 5.88%），小赢科技（跌 9.14%）。

拼多多换帅，陈磊接替黄峥

拼多多今天宣布董事会任命公司首席技术官陈磊为 CEO，立即生效。前 CEO 黄峥继续担任董事长。陈磊自 2016 年起一直担任首席技术官。陈磊 2016 年入职拼多多并担任首席技术官。黄峥表示，“我将继续担任董事长，与董事会和管理层密切合作，制定公司长期战略。同时，拼多多还任命高级副总裁朱健翀为公司首席法务官，任命马靖为公司财务副总裁。黄峥在拼多多的持股比例也发生了变化。据最新披露的 SEC 文件显示，黄峥控制的拼多多股份比例从 2020 年 4 月的 43.3% 降至最新的 29.4%。相应的，黄峥拥有的投票权也从 88.4% 降至 80.7%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：Pinterest（涨 5.01%），特斯拉（涨 3.69%），Twitter（涨 3.42%），动视暴雪（涨 2.81%），Salesforce（涨 2.43%），艺电（涨 2.4%），Zynga（涨 2.31%），Box（涨 2.26%），zoom（涨 2.2%），PayPal（涨 1.84%），索尼（涨 1.82%），LendingClub（涨 1.1%），iRobot（涨 1.04%），Adobe（涨 1.03%），Snap（涨 0.98%），eBay（涨 0.97%），甲骨文（涨 0.4%），英伟达（涨 0.34%），Spotify（涨 0.27%），SAP（涨 0.06%）。

下跌的公司包括：AMD（跌 0.06%），Slack（跌 0.1%），爱立信（跌 0.11%），赛门铁克（跌 0.3%），博通（跌 0.91%），速汇金（跌 0.93%），诺基亚（跌 1.14%），VMware（跌 1.14%），戴尔科技（跌 1.2%），思科（跌 1.24%），高通（跌 1.57%），英特尔（跌 1.7%），Fibit（跌 1.7%），IBM（跌 1.85%），恩智浦（跌 1.87%），Uber（跌 2.09%），GoPro（跌 2.1%），黑莓（跌 2.25%），惠普公司（跌 2.47%），摩托罗拉系统（跌 2.97%），Lyft（跌 3.06%），Groupon（跌 3.31%），美光科技（跌 3.53%），Yelp（跌 3.72%），西部数据（跌 3.85%）。

苹果再次关闭 30 家专卖店，跌 0.19%

苹果宣布，自星期四起它将重新关闭位于包括加利福尼亚州在内的 7 个州的 30 家苹果专卖店。苹果因新冠肺炎确诊病例反弹关闭的美国专卖店数量将达到 77 家。苹果星期三表示，除加利福尼亚州外，新关闭的专卖店位于阿拉巴马、乔治亚、爱达荷、路易斯安那、内华达和俄克拉荷马州。此前，它已经关闭了位于佛罗里达、密西西比、得克萨斯和犹他州的部分专卖店。苹果采取一城一策的策略，通过评估不同地区的疫情，决定是否关闭专卖店。在仍然营业的专卖店，苹果要求员工和客户佩戴口罩，客户需要测量体温后才能进入专卖店，店内客户需要保持安全的社交距离。

今年 3 月，苹果曾关闭中国大陆地区之外的所有专卖店。自关闭以来，部分位于美国的苹果专卖店一直没有恢复营业。苹果曾表示，被关闭的专卖店员工仍然可以领到薪水。

另外，路透社刊文称，英国市场监管机构星期三发表报告称，谷歌通过向苹果付款成为 Safari 浏览器默认搜索引擎的交易，严重影响谷歌竞争对手 “进入或扩大搜索业务”。报告称，2019 年，谷歌为成为英国多款设备上的默认搜索引擎，向苹果支付约 15 亿美元。监管机构称，在解决苹果 - 谷歌交易问题方面，执法机构应当有多种选项，其中包括在设备设置期间让用户选择默认搜索引擎，或限制苹果利用默认搜索引擎创收的能力。受此消息影响，今天常规交易中苹果股价下跌 0.69 美元，跌幅为 0.19%，报收于 364.11 美元。

特斯拉超越丰田成全球市值最高的汽车厂商

从任何标准来看，特斯拉市值都达到了类似规模汽车厂商之前从未达到过的高度。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 39.82 美元，涨幅为 3.69%，报收于 1119.63 美元，市值达到约 2080 亿美元，超过丰田的约 2020 亿美元，成为全球市值最高的汽车厂商。特斯拉股价相当于 2021 年（不按美国通用会计准则计算）每股收益预期（12.98 美元）的 86 倍，2022 年每股收益预期（19.43 美元）的 58 倍。特斯拉企业价值相当于 2022 年自由现金流预期（37 亿美元）的 58 倍。

如此高的市盈率，是特斯拉股价自 3 月份以来快速上涨的结果。目前特斯拉股价超过 1100 美元，比 3 月 19 日的 358.46 美元上涨 213%，比 2019 年 8 月份出现的 52 周低点 211 美元上涨 432%。特斯拉股价快速上涨的大背景是，受疫情影响目前汽车产业整体不太景气。特斯拉股价大涨的原因有数个：菲蒙市工厂 5 月中旬复工复产，早于预期；在大规模财政刺激等帮助下，美国宏观经济的恶化没有预期严重；与其他汽车厂商相比，过去数月特斯拉盈利能力不错，

马斯克最近暗示第二季度特斯拉能实现盈亏平衡；中国市场需求强劲；美联储向金融市场注入流动性和散户交易的活跃，也推动了特斯拉股价的上涨。在第二季度交付量公布前，投资者对特斯拉估值的依据是未来销售和利润的增长。