部分用户无法访问 iCloud 网页，苹果：正在进行调查

IT之家 7 月 2 日消息 苹果系统状态页面显示，iCloud 网页 App（iCloud.com）从今日上午 6:25 到现在，存在部分用户受到影响的问题。

据外媒 macrumors 报道，访问 iCloud.com 的受影响用户会提示 “无法找到该页面”。

▲ 图源：macrumors

IT之家了解到，iCloud 是苹果公司所提供的云端服务。中国的 iCloud 由云上贵州运营。苹果表示，其正在进行调查，有更多可用信息时将更新状态。