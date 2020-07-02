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部分用户无法访问 iCloud 网页，苹果：正在进行调查

2020/7/2 8:07:26来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家 7 月 2 日消息 苹果系统状态页面显示，iCloud 网页 App（iCloud.com）从今日上午 6:25 到现在，存在部分用户受到影响的问题

据外媒 macrumors 报道，访问 iCloud.com 的受影响用户会提示 “无法找到该页面”。

▲ 图源：macrumors

IT之家了解到，iCloud 是苹果公司所提供的云端服务。中国的 iCloud 由云上贵州运营。苹果表示，其正在进行调查，有更多可用信息时将更新状态。

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关键词：苹果

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