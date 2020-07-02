可让你 “隐身”的 Linux 发行版！Tails 4.8 发布

Tails 4.8 稳定版已发布。此版本除了修复安全漏洞外，还增加了不少新功能。

在 4.8 版本中，默认情况下已禁用不安全的浏览器。官方对此的解释是，攻击者可以利用 Tails 中另一个应用程序的安全漏洞来启动一个不可见的不安全浏览器，并泄露使用者的 IP 地址——即便没有使用不安全浏览器。

例如，攻击者可以利用 Thunderbird 中的安全漏洞，向使用者发送一封钓鱼邮件，从而启动一个隐形的不安全浏览器，并泄露 IP 地址。此类攻击发生的可能性极小，但可能会由强大的攻击者（如政府或黑客公司）发起。

除此之外，4.8 还添加了新的持久化存储功能，可保存 “欢迎界面”的设置。此功能目前处于测试版阶段，其他设置（语言、键盘和其他附加设置）将在 Tails 4.9 中被永久化。

其他变更

· 升级 Tor Browser 至 9.5.1

· 升级 Thunderbird 至 68.9.0

· 升级 Linux 内核至 5.6.0，改进对较新硬件（图形、Wi-Fi 等）的支持

Tails ("The Amnesic Incognito Live System" 的缩写) 是一个十分注重 “隐私性”和 “隐匿性”的 Linux 发行版，它衍生自 Debian，设计之初就是帮助用户匿名使用互联网，并最大限度保护个人隐私。

为达到此目标，Tails 使用了 Tor 网络，使得网络流量很难被追踪。Tails 还预装了一些应用，包括网页浏览器、IRC 客户端、邮件客户端、即时消息通信工具，它们都以安全为理念进行了预配置，并对网络流量进行了匿名性处理。因此通过 Tails 我们可以不留下任何痕迹 “隐身”地使用互联网。

发布公告