Firefox 火狐浏览器 78 正式版发布：部分 macOS 系统最后一个主要支持版本

Mozilla 正式发布了 Firefox 78 版本，对于 macOS 10.9、10.10 和 10.11 用户来说，Firefox 78 是最后一个主要支持的版本。如果你使用这些版本之一，需等到明年通过 Firefox ESR（扩展支持版本）78.x 继续获得支持。

Firefox 78 主要更新内容有：

NEW

保护仪表板（Protections Dashboard）包含有关跟踪保护、数据泄露和密码管理的合并报告。新功能：

通过信息中心跟踪已解决的违规次数

查看是否有任何已保存的密码因数据泄露而暴露

要查看仪表板，请在地址栏中输入 about:protections，或从主菜单中选择 “Protections Dashboard”。

卸载程序中添加了 “刷新”按钮。

此版本中，屏幕保护程序将不再中断 Firefox 上的 WebRTC 呼叫，从而使 Firefox 中的会议和视频通话体验更好。

向使用 Intel GPU 的 Windows 用户推出了 WebRender，图形性能进一步提升。

Firefox 78 同时也是扩展支持版本（ESR），该版本一些重点是：

信息亭（Kiosk）模式

客户证书

已启用 Service Worker 和 Push API

启用了块自动播放功能

支持画中画

在 about:certificate 中查看和管理 Web 证书

Pocket 文章推荐，仅针对英国用户。

修复

各种安全修复程序。

修复了搜索结果质量组成中的错误，并改进了搜索结果文本。

Changed

Linux 的最低系统要求已更新。Firefox 现在需要 GNU libc 2.17、libstdc++ 4.8.1 和 GTK+ 3.14 或更高版本。

已禁用所有基于 DHE 的 TLS 密码套件。

为了缓解由于禁用基于 DHE 的 TLS 密码套件而引起的 Web 兼容性问题，Firefox 78 启用了另外两个基于 AES-GCM SHA2 的密码套件。

已禁用 TLS 1.0 和 TLS 1.1，以改善网站连接。现在，不支持 TLS 1.2 的网站将显示一个错误页面。

上下文菜单（可通过右键单击选项卡来访问）可以单击一次撤消多个选项卡关闭，并将 “关闭选项卡”置于 “右侧”，将 “关闭其他选项卡”放置在子菜单中。

对无障碍访问进行了多处改进：

使用 JAWS 屏幕阅读器时，在带有数据列表的 HTML 输入控件中按下向下箭头不再会错误地将光标移动到输入控件之后的下一个元素

当聚焦麦克风 / 摄像机 / 屏幕共享指示器时，屏幕阅读器不再严重滞后或冻结

屏幕阅读器用户加载大型表格的速度更快

具有自定义样式的文本输入控件现在可以在适当的时候正确显示焦点轮廓

当用户进入开发人员工具主窗口时，屏幕阅读器不再有时会意外地切换到文档浏览模式

减少了许多动画，例如选项卡悬停、搜索栏扩展和其他动画

开发者

DevTools 控制台会使用更详细的名称、堆栈和属性来记录未捕获的 Promise 错误，尤其是改进 JavaScript 框架的调试

调试器针对最小变量名的自动映射现在也适用于 Logpoints，这使源映射项目的调试器感觉更加无缝

Firefox DevTools 的 “网络”面板现在高亮哪个扩展名或 CORS 限制阻止了一个请求，因此开发人员可以使他们的网站更具弹性和安全性

SpiderMonkey 中新的 RegExp 引擎，增加了对 dotAll 标志、Unicode 转义序列、后向引用和命名捕获的支持

更新说明：https://www.mozilla.org/en-US/firefox/78.0/releasenotes/