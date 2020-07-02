Manjaro Linux 32 位已死

自 64 位处理器成为主流处理器以来已经有很长一段时间了。但是由于某些原因，一些开发人员仍在继续维护 32 位版本的操作系统。其中就包括微软，该公司直到 2020 年都仍支持 32 位 Windows 10 操作系统。

不过随着 64 位系统逐渐成为市场的唯一选择，微软目前也已经开始取消 Windows 10 对 32 位系统的支持。而另一方面，许多 Linux 发行版（例如 Fedora、Tails 和 Linux Mint）则早都已经取消了其 32 位版本，选择专注于 64 位版本的开发。

现如今，又有一个主要的 Linux 发行版也紧跟其后。Manjaro Linux 方面表示，由于时间不足和硬件故障的原因，manjaro32 已停止运行。正如 betanews 所表述的那样，从某些方面说，32 位计算机已经过时，对 32 位操作系统的持续维护也会造成一定资源的浪费。Manjaro 团队此举这不失为一个明智的措施。

Manjaro 团队的 Philip Mueller 分享了以下内容：

不幸的是，我们不得不宣布 manjaro32 项目现在已经一去不复返了。@jonathon 成功地将这个据点维持了更久，甚至超出了他的预期。在近 9 年的时间里，我们一直支持 i686。让我们对这部分项目留下一个美好的回忆。

而那些仍然对 32 位体系结构感兴趣的用户，则可查看此列表。