TikTok/Helo 被印度封禁，知情人士：字节跳动或损失超 60 亿美元

北京时间 6 月 29 日，印度政府发布公告，封禁包括 TikTok、Wechat、Kwai、Helo、UC Browser 在内 59 款移动应用。声明没有提及任何具体国家，但在列应用全部为中国公司或者中国人在海外注册的公司所开发。

此次封禁风波字节跳动恐受到最大冲击。封禁名单中 TikTok 和 Helo 均为字节跳动公司推出的应用。前者为字节跳动旗下的全球短视频平台，后者则是字节跳动推出的印度头部社交媒体平台。该公司旗下另一款短视频 app Vigo Video 也同样在封禁名单中。移动应用分析公司 Sensor Tower 数据显示，TikTok 今年 5 月有 1.12 亿下载量，其中 20% 来自印度，比美国市场高一倍。

接近字节跳动人士称，过去几年，字节跳动在印度的投入超过 10 亿美金，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过 60 亿美金。他表示，这一金额极有可能超过了其余所有被禁公司损失的总和。

7 月 1 日，据外媒报道，TikTok 和 Helo 已经在的印度应用商店下架，已经下载的 TikTok 在印度无法显示任何视频。TikTok 发布声明称，“正在配合完成印度政府屏蔽要求”，并表示 TikTok 将继续按当地法规保护公民数据隐私。

此前，印度一直被字节跳动视为全球最重要的市场之一。

2019 年 4 月，字节跳动宣布未来 3 年将在印度市场投资 10 亿美元。同年 7 月，字节跳动宣布将在印度建立数据中心，在当地存储印度用户数据。在此前为遵守印度法律要求，印度用户的数据被存储在美国和新加坡等业界领先的第三方数据中心。公开信息显示，字节跳动在印度已雇佣本土全职员工超 2000 人。

此外，在新冠肺炎疫情期间，TikTok 宣布向印度捐助价值 10 亿卢比（折合约 1300 多万美元）的物资，包括 40 万套防护服和 20 万个医用口罩。Helo 则共计捐赠近 100 万美元用以疫情的救援工作，包括直接向当地疫情救助基金进行捐助，以及与公益组织合作，为 2 万个家庭提供为期一个月的基本食品和消毒工具包。