微软官方商城 HoloLens 2 国行全新上线，售价 27388 元

IT之家7月2日消息 微软官方商城今天表示，微软 HoloLens 2 全新上线，混合现实商用就绪 。即日起正式上线，设备售价 27388 元。微软表示，HoloLens 2 目前仅面向商业机构发售。

IT之家此前了解到，全新 HoloLens 2 进行了关键的设计升级，拥有更宽阔的视野，为佩戴者带来更沉浸的感受。全新的人体工学设计和自然的交互，打造更舒适的佩戴体验，并且没有线缆束缚，可以实现完全自由的移动。

丰富的微软混合现实应用，使商业使用者能够更快实现价值。在实地现场或者工厂车间里，通过使用微软及行业合作伙伴提供的解决方案，用创新的方式助力员工解决问题。

在智能云端推出的微软 Azure 混合现实服务，使用集成的、安全的云计算服务来开发混合现实，创建解决方案来解决您独特的业务挑战，并构建跨 HoloLens 2和其他移动设备的精细化沉浸式体验。

新一代 HoloLens 2让混合现实技术进入更多应用领域，在制造业，助力工业自动化和员工培训，提升生产力，展望未来工厂。在零售业，方便客户浏览、定制和交互构建未来的零售商店，革新客户体验。在医疗健康领域，为医生计划和手术提供可靠支持，构建沉浸式学习工具，重新塑造医学。

微软表示，HoloLens 2 仅面向商业机构发售。产品不适用七天无理由退换货。产品售出后不支持退款，但法律法规另有强制性规定的除外。一经购买，即表示您同意不会转售该产品，并且您的购买受限于微软官方商城的使用和销售条款。

请勿将本产品提供给13岁以下青少年儿童使用。

本产品享受微软提供的2年有限担保。

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