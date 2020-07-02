OneDrive 将通过使文件共享变得更加复杂来简化文件共享

IT之家7月2日消息 据外媒 pcworld 报道，微软向 OneDrive 文件共享功能中添加了一种与朋友共享文件夹和文件的简便方式，旨在让企业用户文件在组织内分享时能够更好地管理文件。

▲ 图源 pcworld

微软或认为此前一个个配置文件夹或文件太耗时，于是它计划让用户事先定义一个 "家庭组" 或朋友圈，然后在群组中分享。

Pcworld 称，这听起来很容易，但实际上它需要的设置和其中牵扯到的问题很复杂。

首先用户需要自定义一个全部拥有微软账户的家庭成员组，这其中或将存在一些曲折和可能存在的尴尬。在所有人都成功加入了小组之后，用户便可以与大家共享 web 上的文件和文件夹。值得一提的是，每当文件从一个用户组转移到另一个用户组的文件夹时，OneDrive 会自动重新配置该文件，同时可为用户发送新的文件链接，或用于追踪该文件传播的过程。

此次功能更新中还有一个 “添加到 OneDrive”的新功能，可帮助用户在 “与我共享”标签下获取他人分享的文件，并在自己的 OneDrive 的文件列表中创建该文件的快捷方式。IT之家了解到，该功能不会改变文件的任何内容，同时保留其所有权限。

"家庭和群组共享" 功能将于本月晚些时候在 OneDrive 上正式开放，并将在今年年底添加到 OneDrive 移动 App、Mac 以及 Office 等应用场景。另外，微软将 OneDrive 上传体积限制从 20GB 添加到 100GB，并将黑暗模式添加到 Web 的 OneDrive 中。