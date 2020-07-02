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北京确诊新冠肺炎的外卖小哥已治愈出院

2020/7/2 12:30:25来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 7 月 2 日消息 北京卫视消息，此前备受关注的患新冠的外卖小哥现已康复出院。

据报道，这位外卖小哥自 6 月 22 日住院以来曾表达过自己对公众的歉意并称自己压力很大，为此他也收获了网友们满满的关心与鼓励。目前这位外卖小哥的核酸检测连续两次转阴，已可以出院。

IT之家此前报道，针对 47 岁饿了么外卖配送员患新冠肺炎一事，饿了么方面回应称不会辞退这位外卖小哥，同时之前他并非带病上岗，患病期间公司给配备了特殊保障保险。

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关键词：外卖饿了么

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