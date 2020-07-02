北京确诊新冠肺炎的外卖小哥已治愈出院

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 7 月 2 日消息 北京卫视消息，此前备受关注的患新冠的外卖小哥现已康复出院。
据报道，这位外卖小哥自 6 月 22 日住院以来曾表达过自己对公众的歉意并称自己压力很大，为此他也收获了网友们满满的关心与鼓励。目前这位外卖小哥的核酸检测连续两次转阴，已可以出院。
IT之家此前报道，针对 47 岁饿了么外卖配送员患新冠肺炎一事，饿了么方面回应称不会辞退这位外卖小哥，同时之前他并非带病上岗，患病期间公司给配备了特殊保障保险。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有