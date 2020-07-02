Linux 核心维护者都五六十岁了，Linus 称社区后继无人

本周在线举行的开源峰会和嵌入式 Linux 会议上，Linux 开发者 Linus Torvalds 谈到了寻找开源内核未来维护者的挑战。

“目前的维护者多是 50、60 后，社区面临代际更新问题。“

Linux 真的后继无人了吗？

Linux: 我们都五六十岁了，社区需要新老接替

和很多老一辈社区一样，Linux 也面临着同样的问题：当前一代的维护人员老去甚至离开时，Linux 将会发生什么?

目前，很多 Linux 的维护者和 Torvalds 一样，已经五六十岁了，“在某种程度上，我们作为一个群体需要开始考虑新老接替。我们该怎么办?”

Torvalds 对此回应称，Linux 社区作为一个整体并没有那么老。“很多不到 50 岁的新人 ; 他们往往是真正在做事情的人。”（不到 50 岁的新人！）

VMware 的 Dirk Hohndel(左)在虚拟开源峰会上与 Linus Torvalds 交谈

不过，Torvalds 也指出了一个问题。“不太好找到维护人员，”Torvalds 说，几年前他曾承诺不再对惹恼他的内核开发人员大吼大叫。

“作为内核工作维护者的缺点之一是你必须一直呆在那里，”Torvalds 继续说。“每天都是这样枯燥乏味的工作内容。

你读电子邮件，回应电子邮件，你必须呆在那里干活。

“我们没有足够的维护人员。我们有很多人编写代码，但是很难找到这样的人，他们会真正地去看别人的代码，并将这些代码逆流而上，最终完善系统…… 这是我们面临的主要问题之一。”

和 COBOL 程序员一样的命运？

Torvalds 称，最大的问题是，在社区中建立信任需要时间。“这不仅是来自其他维护者的信任，还有来自所有编写代码的人的信任…… 这需要时间沉淀的。

“30 年前我们刚开始的时候，还不需要考虑这些。就好比，这里有个坑，你来了就能干活。”

现在很多人都依赖于内核，就不能像过去那样随心所欲了。”

编写内核的大部分语言是 C 语言，它是否被 Go 和 Rust 之类的语言取代，以至于 “我们有成为 21 世纪 30 年代 COBOL 程序员的风险?”

当主持人问道这个问题时，Torvalds 回答说 :“C 仍然是十大语言之一。”

然而，他说对于那些 “不是内核本身的核心”的东西，比如驱动程序，内核团队正在考虑 “采用接口来做这些，例如，在 Rust 中…… 我确信这将会发生。

有史以来最大的发行版：5.8 背后的路漫长而又艰辛

在线上峰会上，针对即将发布的 “非常重要的”5.8 内核版本，Torvalds 作出了以下回应：

“这可能是其中一个版本，因为它的规模很大，我们将不得不推迟最终版本的发布，并给它一个或两个比平常更多的 RCs(候选版本)，”Torvalds 说，并补充道 :“但到目前为止，一切都很顺利。”

Torvalds 说，Linux 内核既无聊又有趣。

“我说过，内核很无聊，但我的意思是，从某种意义上说，许多新技术应该更有趣。

对我和其他很多人来说，没有什么比在底层与硬件交互并真正控制正在发生的一切更有趣的了。内核并不乏味，但大多数人却认为它们应该乏味。”

在之前 6 月中旬，就 Torvalds 宣称 5.8 是 “我们有史以来最大的发行版之一”，据说有更新所有代码中的 20% 部分。

即将发布的版本中有什么？重点包括更新的驱动程序，对即将面世的 IBM / OpenPOWER POWER10 处理器的初始启动支持，KVM（基于内核的虚拟机）的改进，包括对嵌套 AMD 实时迁移的支持，针对 Microsoft 的 exFAT 的三星支持的文件系统驱动程序的更新以及对 Habana Labs Gaudi AI 培训处理器的加速器支持，Torvalds 提到的最后一个是占大量新代码的原因：英特尔的 Tiger Lake 处理器也支持 Thunderbolt。

虽然 5.8 版本比 4.9 版本由更全面的发展，需要坚守岗位的维护人员也变得更多，但是这一切还是不能给 Torvalds 的真性情合理解释。

真性情的 Linux 之父：从 91 年成立一刻都没有离开过

Torvalds 似乎一直是以真性情出名，在压力很大的时候，给热心的程序猿回一些带有情绪的字眼，以至于演变成了爆炸性的新闻。还有人提交了一次令系统崩溃的补丁程序后，他的情绪在那会似乎占了上风 ...

事后他向众人道歉。

Torvalds 在道歉信里表示，他不是一个具有共情心的人，他误会了大家，虽然是在寻求更好的补丁程序中，但也不应该流露坏情绪，维护之路漫长而艰辛，他不想因为自己的压力给大家带来痛苦，并保证会学着如何理解情绪而不伤害他人。

他表示成立了近 30 年的项目，他需要在压力爆棚的时候好好喘口气，只有好好的休息，才能继续前进。短暂的休息并不是要放弃该项目，他只是想要更好地继续。

可以说，Torvalds 对错误代码的容忍度几乎为零。为了保持广泛使用的内核尽可能稳定和高效，Torvalds 在原则上坚持不退让。

从 1991 年成立该项目开始，他一刻都没有离开过，至今 Torvalds 仍管理着内核发行，所有内核发行均由来自全球 1,200 多个组织的 10,000 多个开发人员提交的源代码精心制作而成，并通过一组维护人员进行审核，这些维护人员负责构成项目的各个组件 - 从设备驱动程序到内存管理。

所以下一位守护者到底在哪里？Torvalds、Linux 还有用户们都在等着你。