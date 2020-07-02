报告：2020 年一季度 BATT + 快手占据移动互联网八成使用时长

7 月 2 日消息，近日，QuestMobile 发布了《 2020 移动互联网全景生态报告》，数据显示，过去一年，在用户量增长近乎停滞的状态下，移动用户月人均使用时长增长了 12.9%，由 2019 年 4 月的 128.2 小时增长至 2020 年 4 月的 144.8 小时。

其中，BATT + 快手占据八成移动互联网使用时长。具体来看，2020 年 Q1，腾讯系和百度系产品，占大盘总使用时长的比例皆有下降，其中，腾讯系是从 45.6% 下降至 43.2%，百度系则是从 9.0% 下降至 7.4%。而阿里系占大盘的时长比例几乎没有变化，仅从 2019 年的 10.4% 增长为 2020 年的 10.6%，变化仅为 0.2%。

值得一提的是，头条系和快手是过去一年唯一在用户时长上增长显著的企业。其中，头条系月总使用时长全网占比由 11.7% 增长至 12.9%，快手的比例从一年前的 2.7%增长到 2020 年第一季度的 5.1%，增速在所有互联网头部平台中最为明显。

鉴于 BAT 三大巨头占据的总用户时长其实是在下降，可以得出，过去一年移动互联网的整体用户时长大盘完全是由短视频直播平台驱动。