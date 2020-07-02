安徽省厅下发通知，长鑫有望三年内攻坚 LPDDR5 内存

IT之家7月2日消息 安徽省经济和信息化厅昨日印发《重点领域补短板产品和关键技术攻关任务揭榜工作方案》通知。《方案》指示，将聚焦安徽省内高科技产业和制造业，用 2-3 年时间突破一批制约产业发展的关键技术，还制定了 2020 年揭榜任务，将着力开发柔性玻璃、柔性 OLED和低功耗高速率 LPDDR5 DRAM 产品等。

IT之家了解到，安徽合肥长鑫集成电路有限责任公司是我国目前科研实力较强的集成电路公司之一，其具备完全自主知识产权的国产 DDR4 内存颗粒目前已商用于众多国产内存中，籍此我国 DRAM 存储微电子产业达到真正意义上的全球主流水平。

此次《方案》所规划的 2020 年揭榜任务中，就有属于DRAM研发领域的三份任务。《方案》要求实现中高端移动、平板及消费类产品 DRAM 存储芯片的自主可控、研发出更先进的 LPDDR5 并实现产业化、14/15nm 工艺研发（目前量产的内存颗粒属于第一代 10nm 级工艺，相当于 19nm 工艺）等。此次官方为企业指定的计划时间是 2-3 年，但根据长鑫此前的路线图，其目前早已开始研发下一代 DDR4/LPDDR4/DDR5/LPDDR5 内存等工艺技术。

除合肥本地的长鑫外，安徽还吸引了众多外来科技企业，包括科大讯飞、京东方以及众多家电和新能源汽车等企业，同时还拥有我国三个综合性国家科学中心之一，更拥有中科大、中国电科 38 所在内的众多科技人才培育机构。