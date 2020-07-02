【IT之家开箱】荣耀 X10 Max 竞速蓝配色图赏

IT之家7月2日消息 今日下午，在荣耀夏季新品发布会上，荣耀发布了荣耀 X10 Max 巨屏手机，6+64GB 版售价 1899 元。IT之家现已拿到一款竞速蓝配色，并为大家带来了新品图赏。

开箱

荣耀 X10 Max 采用了蓝白相间的包装盒，正面标注了 5G 的字样。

包装盒内含有手机本体、数据线、充电器和礼品卡。

荣耀 X10 Max 拥有竞速蓝、光速银与探速黑三款配色，IT之家拿到是竞速蓝配色。

据介绍，荣耀 X10 Max拥有 8.3mm 厚度机身与符合人机工程学弧度的 35° 虎口夹角，支持侧边指纹解锁，背面延续了超时空菱影设计。

荣耀 X10 Max 搭载了 7.09 英寸超大屏幕，采用了订制的 RGBW 护眼阳光屏，官方称相较传统 RGB 屏幕亮度提升 70%，搭配 DRE/SC-LTM 图像增强算法，支持 DCI-P3 影院级广色域与 HDR10 臻彩显示，搭载视频超分算法，可化清晰度。

荣耀 X10 Max 不仅支持莱茵低蓝光护眼认证，还携手国际权威眼科机构，首发抗疲劳护眼模式。

荣耀 X10 Max 拥有对称式双扬声器，得益于贴心的布局摆放，即使横握时也挡不住立体声。双 1217 超线性扬声器和双 SmartPA 的高效协同，超大音量也不担心破音，还支持 HUAWEI Histen6.1 沉浸音效。

荣耀 X10 Max 搭载 5G 双模 6 频，配备四天线 SRS 天选，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 超级快充。还支持 HiCar 智慧车载、智能选卡 NFC 等高效协同功能。

核心配置方面，该机搭载 7nm 工艺的联发科天玑 800 5G 处理器，后置 4800 万主摄 + 200 万像素微距的双摄相机模组，前置 800 万像素自拍镜头。

荣耀 X10 Max 户外实拍