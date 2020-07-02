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Facebook 放弃挑战 TikTok：下周关闭短视频应用 Lasso

2020/7/2 16:36:26来源：新浪科技作者：友亚责编：远洋评论：

北京时间 7 月 2 日下午消息，据外媒报道，Facebook 今日宣布，将于 2020 年 7 月 10 日关闭其短视频应用 Lasso。这意味着 Facebook 已放弃通过 Lasso 来挑战 TikTok（抖音海外版）

Facebook 在 2018 年末推出 Lasso，旨在向 TikTok 发起挑战。Lasso 允许用户拍摄 15 秒的视频，并添加 BGM（背景音乐），同时以算法形成推荐视频流。这与 TikTok 的模式如出一辙。

调研公司 Sensor Tower 数据显示，截至今年 2 月底，Lasso 已在哥伦比亚、墨西哥、美国、阿根廷、智利、秘鲁、巴拿马、哥斯达黎加、萨尔瓦多、厄瓜多尔和乌拉圭提供服务。

今年早些时候，Lasso 还增加了对印地语的支持，这表明 Facebook 可能计划将其引入印度市场。当前，按用户数量计算，印度是 Facebook 的最大市场。

除了 Lasso，Facebook 还有另一款类似的应用 Instagram Reels。去年 11 月，Instagram 率先在巴西推出了 Reels，允许用户录制 15 秒钟的视频，并进行简单剪辑。

目前尚不清楚，Facebook 为什么没有将 Lasso 拓展到更多市场。但可以肯定的是，Lasso 从一开始就困难重重。在 Lasso 推出数日之后，领导这款应用开发的布雷迪 · 沃斯（Brady Voss）就离开了 Facebook。

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关键词：FacebookTikTok

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