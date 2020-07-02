苹果 iOS 14 “声音识别”功能测试：戴耳机也知道有人敲门了

苹果在 iOS/iPadOS 14 内带来了大量新功能，其中，本意为部分有听力障碍的用户设计的「声音识别」功能（Sound Recognition）近日引起了不少数码博主的讨论。

该功能可以让 iPhone 和 iPad 中的麦克风听到声音时，在屏幕上以通知的方式显示并告知用户。

对听力正常的用户而言这似乎是很鸡肋的功能，因为我们自己能够识别的声音并不需要交给手机提醒。但如果我们戴着降噪耳机或某些不方便听声音的场合，这个功能可能会有大用处。

知名数码视频创作者 MKBHD 在社交媒体上展示了铺满「声音识别」的通知栏，并称该功能为 “可能是 2020 年恐怖电影的片头”。

那么它有这么神奇吗？我们简单测试了该功能，发现了一些小问题。

如何打开「声音识别」？（前提是已更新 iOS/iPadOS 14 Beta）

打开「设置」

点击「辅助功能」

在「听觉」一栏找到「声音识别」

图源 9To5Mac

或是

打开「设置」

点击「控制中心」

在「包含的控制」内加入「声音识别」，即可直接在控制中心打开。

具体内容

在「声音识别」菜单内有各种选项，包括「警报器」、「动物」、「住家」和「人物」等 12 个小选项，用户可以自由开关各选项提醒。其中包括比较常见的猫狗叫声，门铃声、敲门声等，如果家里有小朋友，也可以打开「婴儿啼哭」或「叫喊声」。

在「声音识别」一栏，苹果表示 iPhone 或 iPad 会持续听某些声音，并使用设备端智能技术在可能识别到声音时通知您。

测试

我们寻找了一间相对安静的办公室进行测试，不同类型的音频文件从网上寻找，得出的结果没有想象中出色。

从测试结果可以看出，敲门声、水流声和婴儿啼哭声的识别率比较高，识别时间也较快；而一些比较模棱两可的声音如「火警」等识别率则相对较低，且时间最久的识别速度达到了 15 秒左右。

此外，在测试过程中我们也发现了几个 bug 及注意事项。

在关闭网络的情况下，不能进行「声音识别」，证明了该功能是利用 AI 技术识别。

在关闭声音的情况下，可以进行「声音识别」。

声音识别的「个数」显示错误。

只有 12 种类型声音却显示 14 种

在某条「声音识别」弹出后，可以通过长按以定时关闭该声音提醒。

总结

尽管外媒表示该功能识别率相当不错，根据我们进行的简单测试，「声音识别」功能在识别率和速度方面依然还不尽人意。鉴于目前还在 beta 版本，该功能会有进一步调整和修复的空间。

不过苹果方面也在该功能下方注明：在可能导致伤害或受伤，高风险环境、紧急状况中或导航时不应依赖此功能，且苹果对识别出的声音的通知语中包括了「可能」二字，证明「声音识别」 的并不是为了给大众广泛使用，它的初衷还是为了那些有听力障碍的人士，不过作为「辅助功能」的新成员，我们会非常乐意看到希望苹果在随后版本完善此功能。