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《只只大冒险》上架国服 Nintendo e 商店，首发 66 元

2020/7/2 19:31:42来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 2 日消息 根据腾讯 NintendoSwitch 的消息，由NExT Studios开发，bilibili联合发行的合作冒险游戏《只只大冒险》已正式上架Nintendo e商店，定价78元，首周购买可享折扣价 66 元。

游戏介绍：

在《只只大冒险》中，你将运用Joy-Con上的摇杆直接操作名为阿古和茜拉的两个双足机器人，让它们迈开双脚去行走、奔跑与滑行，和这个充满自然气息的世界互动。游戏操作虽然简单，但物理技术的恰当运用使角色的反应更加细腻敏捷，借此你可以完成丰富多彩的动作。

游戏中除了各种机关挑战，还有很多散落在各处的宝物，等着大家去收集。每一个宝物都是对勇气与智慧，操作与配合的综合考验。此外，还有大量的只只个性装扮，都可用宝物去换取。

《只只大冒险》目前支持单人模式、本地双人模式，并会在后续更新中追加网络双人模式。无论是单人模式独享精彩，还是双人模式挑战默契，相信大家都会在单纯却充满奥妙的操作中找到不可替代的独特体验。

IT之家曾报道，去年年底bilibili与NExT Studios正式宣布联合发行合作冒险游戏—《只只大冒险》。此前，双方已联合发行了听觉探案游戏《Unheard-疑案追声》。

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关键词：switch只只大冒险

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