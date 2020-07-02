官方确认：一加 Nord 将搭载 “旗舰级”摄像头

IT之家 7 月 2 日消息 一加联合创始人 Carl Pei 确认，即将推出的中端手机一加 Nord 将搭载 “旗舰级摄像头”。

这是 Carl Pei 在接受 Tech Radar 采访时承诺的，此外他还证实，该机将搭载骁龙 765G 处理器。

Carl Pei 称，摄像头可能是智能手机使用最多的功能。所以他承认，公司必须拿出一套优秀的相机系统，才能让这款手机变得优秀。

当然，Carl Pei 并没有透露具体的摄像头配置。不过据传，该机将搭载 6400 万像素的主摄像头。Carl Pei 表示，一加 Nord 将为中端价格的手机带来旗舰级的摄像头。

在这次采访中，Carl Pei 还表示 一加 Nord“有三大卖点”：第一是相机，第二是用户体验，第三是一加品质。该公司希望在这三点上都能达到最佳状态。

Carl Pei 承认，软件优化与硬件同样重要。他表示，如何优化软件、动画真的很重要，因为必须确保一切 “真的无缝地流动”。他还表示，一加 Nord 必须在设计方面做的出色，该公司希望打造一款外观和感觉都像旗舰机的手机。

这款手机将在本月的某个时候正式开卖，该公司仍在确认具体日期。

IT之家了解到，一加 Nord 可能会采用金属和玻璃材质，前面配备两个打孔摄像头，后面配备四个摄像头，可能还将支持屏下指纹、支持快速有线充电 , 而无线充电可能不会支持。