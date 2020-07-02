暗示 iPhone 12 不附带充电器？苹果调查用户旧充电插头是如何处理的

IT之家 7 月 2 日消息 近期巴克莱分析师、郭明錤都表示今年下半年新款 iPhone 12 将取消随机附赠充电器，前分析师、现小米产业投资部合伙人潘九堂也称 “这事供应链早就确认了”，看来此事并非空穴来风。

据数码博主 @钟文泽 爆料，近日有网友收到了苹果的问卷调查，调查用户对于被取代的 iPhone 11 的包装盒内随附的 USB 电源适配器，是如何处理的。下面提供的选项包括回收利用、给家人或朋友、已丢失或遗失、不能正常使用或不太好用了、已出售或随 Phone 折抵换购、仍在家中使用等。有网友猜测，或许这暗示着苹果正在内部进行评估 iPhone 12 取消随机附带充电器的可行性。

有分析认为，苹果 iPhone 12 取消随机附带充电器，一方面是为了节约成本考虑，另一方面也是出于环保考虑，原因是很多用户家里可能已经有充电器，再附带充电器是一种浪费，也不环保。

另外，爆料者 L0vetodream 也称，未来的 iPhone 包装盒将 “更薄”和 “精致”，苹果已经以其轻巧、经济的包装盒而闻名，缩小其 “iPhone”包装盒可减少浪费和运输成本。

IT之家了解到，郭明錤还预期既有的 iPhone SE 将在今年下半年也将开始取消随机附赠充电器。苹果的 5W 与 18W 充电器将在 2020 年底前结束生产；而 12W 充电器预计在 9–12 个月后结束生产。