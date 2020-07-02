酷睿与凌动相结合，三星 Galaxy Book S 最高只需要 25W 供电

IT之家 7 月 2 日消息 今天上午，三星 Galaxy Book S 上架，搭载了英特尔不久前推出的 LakeField 处理器，i5-L16G7+8GB 内存 + 512GB 闪存首发价格为 7999 元。

IT之家了解到，英特尔 Lakefield SoC 采用 1 大核（Core）和 4 小核（Atom）的设计，英特尔官方称其待机功耗降低至 2.5mW，相比 Y 系列处理器降低多达 91%。现在，三星 Galaxy Book S 证实了其节能的特点，官方标配的电源适配器只有 25W。

在参数方面，i5-L16G7 为 5 核 5 线程，搭载 64EU 的核显，但是官方将其称为 UHD 核显。需要注意到的是规格表中标注的最高 3GHz 是酷睿核心的最高频率，全核最高为 1.8GHz。另外，Galaxy Book S 搭载的是一款 512GB eUFS 闪存，而不是 SSD，三星 Galaxy Fold 就是首发 eUFS3.0 闪存的量产机型。

续航方面，官方表示，三星 Galaxy Book S 搭载了 42Wh 的电池，续航长达 17 小时。按照英特尔的说法，混合 CPU 架构支持 CPU 和操作系统调度程序之间实时通信，以便在正确的内核上运行正确的应用，有助于将每 SOC 功耗性能提高多达 24%，将单线程整数计算密集型应用程序性能提高多达 12%，从而加快应用加载速度。