电脑用 AirPods 实在太头疼！你需要这款神器

很多朋友都买了 AirPods，然而这款优秀的蓝牙耳机并非没有缺点——它固然和苹果产品天衣无缝，但如果你要在安卓手机或者 Windows 电脑上使用它，就不那么美好了。在其他设备上，尽管 AirDrop 也可以使用，但却少了很多功能特性，例如无法显示电量，无法实现摘下一只耳机自动暂停音乐等等……

怎么办？笔者曾经介绍过安卓平台上的神奇小工具，能够让安卓手机更多地支持 AirPods 的各种特性。今天，再来介绍一款 Windows 10 上的神器，可以让 PC 也体验到 AirPods 的种种特性！如果你用笔记本连接 AirPods，就绝对不容错过了！

这款 Win10 上的神器名叫 “MagicPods”，直接从 Windows 商店中安装即可。它是一款需要付费的工具，但提供了免费试用版，免费试用期为 1 天，各位也可以亲自去试一下。

MagicPods 的使用很简单，安装后开启，会有一个允许服务随系统启动的选项，为了方便使用可以开启一下。

可以允许随机启动

这时，就算 Windows 10 没有连接 AirPods，但只要电脑开启了蓝牙，掀开 AirPods 的盖子，MagicPods 就会检测到 AirPods，并显示一个连接动画，上面还显示了 AirPods 耳机和盒子的电量，体验和 iPhone、iPad 非常相似！

检测到 AirPods 会显示电量

感应还是很快的

而当你连接 AirPods 后，MagicPods 还可以对相关功能进行种种设置。例如，可以设置当摘下单边耳机后，要触发的动作，这动作可以设置为暂停、播放音频，也可以设置为减低音量。

设置摘下耳机触发的动作

在设置面板中，还可以调整 AirPods 连接动画的大小，是否开启快速连接，是否在任务栏图标中显示 AirPods 电量等等，还是非常不错的。

设置动画、图标等

还支持低延迟模式

总的来说，MagicPods 的确是一款非常实用的小工具。当然，它也并非没有缺点，例如 MagicPods 没有中文语言、不能设置敲击 AirPods 触发的动作等，就算安装了 MagicPods，Windows PC 配合 AirPods 的体验也仍不如苹果设备。不过，如果你要在 WinPC 中使用 AirPods，它依然是很好的体验提升方案。这款工具目前售价为 14 元人民币，有兴趣的朋友可以购买！