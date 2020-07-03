微信没做的通知栏快捷回复功能，可以用这 App 补足缺陷

从安卓 N 也就是安卓 7.0 开始，系统就加入了一个通知栏快捷回复的功能。这是一个很方便的特性，聊天 APP 的通知推送到手机后，可以借助这个特性，直接在通知条中回复，不用开启整个 APP。

安卓 N 后新增通知栏快捷回复的特性，不用开启 APP 也可以回复消息

微信来消息的时候，却是没法快捷回复的

这个方便的特性被 Telegram 等很多 IM 应用跟进，然而作为国内最流行的 IM 应用，微信却迟迟没有跟进这个特性，令人大皱眉头。其实跟进这个安卓的特性并不需要费很大功夫，为什么微信就是迟迟不做？所幸，还是有其他补救方法的！利用这款 “简窗”APP，微信也可以在通知栏快捷回复！一起来看看。

简窗 APP 来自于国内的个人开发者。它的使用非常简单，开启后，根据提示赋予相应的权限，之后就可以激活功能了。



简窗 APP 需要一些权限

之后，进入到主界面，可以看到 “启动微信快速回复功能”的选项。勾选后，确认权限都已经完全赋予，那么简窗 APP 就生效了。

启用功能，以及其他一些设置

我们可以来看一下效果。在使用简窗 APP 之前，微信的消息通知是纯显示，没有任何互动；而使用简窗 APP 后，微信的通知会多出 “回复”和 “小窗打开”两个选项，点击 “回复”的话，就可以不开启微信、直接通过通知信息回复，和安卓 N 带来的特性一模一样，方便多了！

可见，利用简窗 APP，微信就有了快捷回复的特性

而简窗 APP 还可以让微信小窗显示，这在看视频、玩游戏的时候，可以不遮挡全部窗口就回复对方，也颇为便利。

微信还可以缩为小窗

除了让微信支持通知栏恢复，简窗 APP 还带来了侧边手势功能。简单来说，开启这个功能后，可以快速从屏幕侧边拖出自定义的工具条，工具条上可以放置微信支付宝扫一扫等功能按钮，以及各类 APP。不过如果你的手机开启了全面屏手势操作，可能会有所冲突，不算非常好用。

侧边栏功能

总的来说，微信迟迟未适配安卓通知栏快捷回复的特性，令人不解。而通过简窗这款小工具，却让可以让微信跟上时代的潮流。微信对安卓系统新特性的适配一直不够上心，希望日后情况能有所好转吧。

简窗下载