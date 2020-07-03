瑞幸咖啡董事会：陆正耀继续担任董事和董事长职位

瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）董事会今日宣布，针对罢免陆正耀职位建议的投票结果，陆正耀仍将担任瑞幸咖啡董事和董事长，免除陆正耀职位的建议未获得多数票通过。

瑞幸咖啡董事会下属的特别委员组建于 2020 年 3 月 19 日，并获得公司董事会的授权，在内部调查过程中，特别委员会及其顾问审查了从 60 多名保管人那里收集的 55 万多份文件，约谈了 60 多名证人，并进行了广泛的法务会计（forensic accounting）和数据分析测试。

瑞幸咖啡 7 月 1 日曾发布公告，宣布内部调查已经基本结束，瑞幸咖啡特别委员会发现，伪造交易从 2019 年 4 月便已开始。瑞幸咖啡特别委员会发现，公司 2019 年的净收入被夸大了约 21.2 亿元人民币，成本和费用被夸大了约 13.4 亿元。

因为涉及参与伪造交易，董事会决定解雇前 CEO 钱治亚和前 COO 刘剑，还有其他 12 名参与或知晓伪造交易的员工也被解雇，另有 15 名员工将受到其他纪律处分。公司还会终止与伪造交易有关的所有第三方的关系。

不过此前公告同时指出，陆正耀也参与了瑞幸财务造假，并且在内部调查中不予配合。

目前，瑞幸咖啡董事会由八人组成，包括陆正耀、郭瑾一、吴刚、曹文宝、刘二海、黎辉、邵孝恒、庄伟元。