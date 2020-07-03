英特尔「断供」浪潮，没有赢家

就在全民为腾讯、老干妈「真假广告合同」事件反转再反转吃瓜之际，一则 To B 行业的大事件正在悄无声息地引起震动。近日，多个外媒披露，美国《出口管理条例》再升级，实体清单企业成员也在不断调整。



受此影响，浪潮集团成为继华为之后，又一个被断供的「巨头」企业。据了解，英特尔于 6 月 29 日 11 点 59 分暂停出口浪潮，除非获得授权，英特尔产品不受制于《出口管理条例》，或者美国商务部认定浪潮集团不受制于该要求。

对此，英特尔对极客公园澄清表示，只是临时性暂停，并不是断供。「英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整，因而，不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时我们将恢复对此客户的供货。」

业内人士接着对极客公园表示，部分媒体把事情定为「断供浪潮」是带错了节奏，可以说是「暂停供货」。而浪潮集团对极客公园表示，目前公司经营正常，浪潮信息方面则对此不予置评。

一个是全球最大的 PC、云服务 X86 架构 CPU 供应商，一个是国内最大的服务器厂商，两者的走势发展，对整个云计算供应链，乃至产业链、数字化企业或将产生较大的影响，也将受到业界人士的持续关注。

「枪响之后，没有赢家」

事实上，限制从 5G 通信领域转到服务器、高性能计算领域有迹可循。6 月中旬，包括《华尔街日报》等媒体披露，事情的发展再向前一步，美国商务部瞄准目标已经进入高性能计算领域，中科曙光等 5 家公司被「拉黑」，与此同时，英特尔、英伟达、AMD 等芯片厂商的出口将受到管制。

所以，本次浪潮集团作为国内最大的服务器厂商成为新的被「断供」厂商，在意料之中。

或许，很多人对浪潮以及英特尔两个 B 端巨头业务构成不甚了解。浪潮集团旗下有诸多业务板块，浪潮信息、浪潮软件、浪潮云（ERP 云、HCM 云、政务云、数字化中台、数据中心）等，而本次服务器属于浪潮信息旗下业务。

尽管，近两年，浪潮在管理软件、ERP 云、数据中心等领域不断发力转型，相关产品推陈出新，但浪潮信息依然是浪潮集团营收的「绝对主力」，2019 年服务器产品部件占浪潮信息总营收甚至高达 99.51%。浪潮信息也因 5G、新基建、边缘计算等概念的兴起，颇受资本市场关注。

浪潮信息产品线包括通用服务器、存储、关键应用主机、AI 元脑系统四大类。如再根据产品基础差异的理解来详细分类，大致分为 X86 服务器、AI 服务器（GPU、FPGA 服务器等）、非 X86 服务器、专业存储。

近几年，浪潮信息通用服务器一直稳居国内第一名，次于戴尔、HPE，全球第三名，其中，出货最多的是 X86 服务器。AI 服务器方面，营收次于通用服务器，但也位居国内第一名。

今年年初浪潮负责人曾形象地进行了比喻，国内每装机的三台服务器中，就有一台来自浪潮，每两台正在运行的 AI 服务器中，就有一台是浪潮制造的。可以看出，无论是服务器还是 AI 服务器，浪潮在国内市场处于「龙头」地位。

再看英特尔的主要业务，主要是两大块，客户端计算事业部和数据中心事业部。通俗来讲就是，PC 端提供 CPU 业务，以及云计算、数据中心领域提供 X86 架构 CPU 的业务。

众所周知，一直以来，英特尔在通信移动市场进展不顺，早年 3G 时代，错误押注 WiMAX 技术，5G 时代又退出基带芯片市场。最近，PC 市场也开始失守，苹果转向 ARM 架构，这些都给英特尔业务予以重挫。

5G 万物互联，数据海量并发，众多芯片厂商均看到了云计算、数据中心的潜力。无疑，未来数据中心业务就是英特尔战略的重中之重。

英特尔是浪潮最大的供应商，占据三成以上，而浪潮是英特尔最大的客户之一。两者业务的变化，对双方业绩的影响是双向的，互为「晴雨表」。中国网络空间战略研究所所长秦安告诉极客公园，「芯片是无法替代的」。

而目前，尽管是出口是暂时性的，英特尔正根据法规对供应链进行紧急调整，但是谁也不能保证事情不会往最坏的一步发展。如英特尔出口限制成形，那么，意味着浪潮核心业务服务器芯片供应链受阻，而英特尔数据中心战略性业务营收失去重要来源。

云计算产业影响几何？

此外，云计算、数据中心作为服务器、芯片的下游产业，也将受到一些影响。国内云计算厂商，如阿里云、百度云等的通用服务器相当一部分来自浪潮，而 AI 服务器方面，相关数据显示，阿里云、百度云、腾讯云等云服务商九成以上来自浪潮。

一位第三方独立云计算厂商工作人员告诉极客公园，「断供这件事，对云服务商肯定有影响。但是，因为我们毕竟是上游企业，可以选择的范围很大。对我们的影响可能是成本的影响。服务器出货量总体来看比之前小了，服务器成本可能会上升。」

不过，IDC 中国高级分析师段萌却比较乐观，「国内主流的 OEM 服务器厂商和 ODM 服务器厂商都是国内云计算厂商的主要供应商，某一家供应商如受到不确定因素影响后，国内云计算厂商有能力在短期内，灵活调整其供应链，来平衡对服务器的稳定需求。

IDC 认为对于国内云计算厂商的影响会比较小。云计算厂商中华为云、浪潮云由于集团本身有服务器业务可以自主提供服务器，其它云计算厂商都是向服务器厂商来采购。」

据了解，国内云计算厂商阿里巴巴、腾讯、百度，以及第三方独立云计算厂商服务器构成大致分为两种渠道，一种是自研服务器，代工厂贴牌生产，另一种是与浪潮等服务器厂商合作，根据需求进行定制化服务。

尽管，如果浪潮断供之后，云计算厂商可以通过合作的代工厂，贴牌生产服务器，或者采购国外厂商的服务器，但相比之下，浪潮服务器的优势较为明显。

「浪潮的服务器相对来说，比较便宜，第二是服务比较好，第三个方面，浪潮定制化做得比较早，这些优势都是云服务商选择浪潮的原因。」前述第三方独立云计算厂商工作人员对极客公园说。

另外，在 AI 服务器方面，近几年，包括亚马逊 AWS、谷歌，国内阿里云、华为云等纷纷自研 AI 云端芯片，但主要集中在云端推理，以及业务的某些特定场景，还有大量场景，依然需要 AI 服务器厂商的供应支持，特别是，GPU 类的 AI 服务器。

IDC 中国高级分析师段萌也认为，「目前，AI 服务器需求增长非常快，云计算厂商还需要大量供应。」

一家企业的断供往往引起的是连锁反应，蝴蝶效应之下，任何一家产业链企业不能独善其身，在不确定下寻找确定性，可能是未来一部分企业的主要战略「命题」。