赶在 iOS 13.6 发布前，宝马为 Connected App 新增支持 CarKey 功能

IT之家 7 月 3 日消息 据 Macrumors 报道，苹果在 WWDC 2020 上发布了 “CarKey”这一新功能，旨在将数字汽车钥匙添加到 iPhone 上的 “电子钱包”应用中，从而让用户可以使用 iPhone 和 Apple Watch 代替物理汽车钥匙。

苹果当时表示该功能将同时适用于 iOS 13 和 iOS 14 ，Car Keys 合作伙伴宝马今天在其 BMW Connected 应用程序中增加了对该功能的支持。有了 Car Keys 支持，用户可以将 iPhone‌ 中的 BMW 数字钥匙添加到‌iPhone‌的电子钱包应用程序中。

IT之家了解到，该功能允许‌用户通过 iPhone‌锁定 / 解锁车辆；当‌iPhone 被放置在车辆的智能手机托盘中时则可以启动汽车。用户最多可与五个朋友或家人共享汽车访问权限，但有各种限制。

宝马的这项数字汽车钥匙功能可与多种宝马车型配合使用：1、2、3、4、5、6、8，X5，X6，X7，X5M，X6M 和 Z4（ 2020 年 7 月 1 日之后制造），这些车型均被显示在应用程序中的 “车辆”标签上。

同时用户至少需要使用 iPhone XR 或 XS 及更高机型或 Apple Watch‌ Series 5 及更高版本。同时宝马表示该功能将需要苹果尚未发布的 iOS 13.6，因此目前尚不清楚数字钥匙功能是否正常运行。