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推特也 “傲娇”：所有人戴上口罩，我们就推出推文编辑功能

2020/7/3 7:32:24来源：新浪科技作者：行云责编：微尘评论：

据外媒报道，Twitter 在本周四预告了一个用户期待已久的功能：推文编辑按键，这个按键让用户可以在发布推文之后对其进行二次编辑和修改。但是这家社交媒体公司提出了一个条件，要想让他们推出这个功能，所有人都要开始佩戴口罩，以防止新冠病毒的传播

当前美国内部正在争论公众是否应该在公共场合佩戴口罩，Twitter 也针对这个问题表达了自己的立场，该公司表示 “当所有人都戴上口罩的时候”，用户就可以拥有编辑按钮。

此前很长时间以来，虽然用户一直都在强烈要求 Twitter 提供推文编辑按键，但是该公司并未推出这个功能。Twitter 联合创始人杰克 · 多西（Jack Dorsey）今年早些时候表示，他们很可能 “永远不会”推出类似的功能，因为它可能导致用户在无意中传播虚假信息。

在通过以新功能为条件鼓励用户佩戴口罩之后，许多用户都拿 Twitter 的这个决定开起了玩笑，例如有用户就表示：“我现在就把自己的名字改成‘所有人’。”还有一些用户呼吁 Twitter 远离政治，并且质疑口罩是否有效。

周四，得克萨斯州州长格雷格 · 阿伯特（Greg Abbott）改变了自己的看法，命令该州居民在公共场合佩戴口罩。在此前几个月中，他一直反对强制居民佩戴口罩。

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关键词：口罩推特

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