印度海关查扣中国零件，导致 iPhone / 小米手机组装厂停工

据外媒报道，据三位消息人士透露，印度对从中国进口商品的额外审查扰乱了苹果供应商富士康在印度南部工厂的运营，其他外国公司在当地业务也面临延误。

消息人士称，印度港口的海关官员扣留了来自中国公司的发货，并寻求额外的通关审核。虽然苹果和戴尔等几家公司始终在努力取回滞留在港口的货物，但因为此举导致的发货延迟，富士康在印度南方两家工厂的数百名员工现在几乎无事可做。

第一位消息人士称，超过 150 批富士康发货（包含智能手机和电子零部件）滞留在金奈港口，尽管其中有些货物现在正在缓慢清关。这批货物中的零部件总数尚不清楚。

富士康位于泰米尔纳德邦和安得拉邦的两家工厂主要在该国组装苹果和小米智能手机，那里雇佣了数千名工人，其中许多人住在公司提供的宿舍中。该消息人士称：“富士康工厂处于非常糟糕的状态。很多工人由于没有工作可做，只能留在宿舍中。”

富士康、苹果和小米没有回应置评请求。印度财政部也没有回应，但负责监管海关部门的该部两名官员表示，检查措施只是暂时的，很快就会放松并恢复正常。一位官员称：“我们不能永远百分之百地检查出货，受影响的非中国公司发货将优先清关。”

虽然目前尚不清楚印度海关扣留中国公司发货的确切影响，但在此之前，印度公司已经受到新冠疫情导致的供应链中断重创，商业活动才刚刚开始回暖。知名的美印游说团体和当地行业团体敦促印度政府对此进行干预。

第二位消息人士称，尽管有些延迟的戴尔发货自上周以来已得到清关，但该公司本周约有 130 批发货滞留在印度港口。这位知情人士补充说，这包括大约六个装运服务器和台式电脑零部件的集装箱。戴尔没有回复记者的置评请求。

另外，第三名消息人士称，上汽集团子公司 MG Motor 也有货物滞留在印度南部的一个港口。该公司去年开始在印度销售汽车，并承诺投资 6.5 亿美元。该消息人士称：“如果零部件被卡住，整个 (汽车)行业都会受到影响。”