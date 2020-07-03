美股中国主要科技股全线上涨：拼多多大涨 8.84%，哔哩哔哩涨 2.18%

▲ 纳指报 10207.63 点，创有史以来新高

北京时间 7 月 3 日消息，在 6 月非农就业人数增幅创历史新高消息拉动下，星期四美股收涨，纳指再次创下盘中和收盘新高。截至收盘，道指涨 92.39 点，涨幅为 0.36%，报收 25827.36 点；标普 500 指数涨 14.15 点，涨幅为 0.45%，报收 3130.01 点；纳指涨 53.0 点，涨幅为 0.52%，报收 10207.63 点。

美国主要科技巨头涨跌互现，Facebook 跌 1.74%，亚马逊涨 0.4%，苹果与上一交易日持平 , NetFlix 跌 1.8%，Alphabet 涨 1.85%，微软涨 0.76%。

中国主要科技股全线上涨，网易涨 0.74%，爱奇艺涨 2.94%，拼多多涨 8.84%，微博涨 2.03%，腾讯音乐涨 5.99%，阿里巴巴涨 3.54%，京东涨 2.32%，趣头条涨 11.97%。

中概股股价

其他中概股大多数上涨，其中上涨的公司包括：蔚来（涨 18.58%），中芯国际（涨 16.45%），富途控股（涨 14.72%），小牛电动（涨 11.76%），华米（涨 10.64%），乐信（涨 10.38%），跟谁学（涨 10.2%），乐居（涨 9.95%），信而富（涨 9.0%），宝尊电商（涨 8.74%），金融界（涨 7.7%），优信（涨 7.43%），兰亭集势（涨 7.28%），新氧（涨 7.03%），寺库（涨 6.49%），360 金融（涨 6.12%），如涵控股（涨 5.57%），趣店（涨 5.52%），蘑菇街（涨 5.25%），人人公司（涨 4.49%），好未来（涨 4.26%），新浪（涨 4.03%），云米（涨 4.02%），搜狐（涨 3.83%），途牛（涨 3.76%），万国数据（涨 3.69%），陌陌（涨 3.6%），携程网（涨 3.59%），唯品会（涨 3.59%），新东方（涨 3.53%），百世（涨 3.42%），世纪互联（涨 3.25%），斗鱼（涨 2.94%），迅雷（涨 2.54%），汽车之家（涨 2.44%），哔哩哔哩（涨 2.18%），中通（涨 1.43%），凤凰新媒体（涨 1.37%），触宝（涨 1.3%），房天下（涨 1.23%），小赢科技（涨 0.84%），1 药网（涨 0.79%），达内科技（涨 0.64%），猎豹移动（涨 0.58%），搜狗（涨 0.49%），无忧英语（涨 0.36%），金山云（涨 0.09%）。

与上一交易日持平的公司包括：品钛、易车、微贷网。

下跌的公司包括：58 同城（跌 0.04%），虎牙（跌 0.05%），老虎证券（跌 0.24%），欢聚集团（跌 0.43%），宜人贷（跌 0.51%），简普科技（跌 0.57%），网易有道（跌 1.06%），前程无忧（跌 1.13%），蛋壳公寓（跌 1.66%），荔枝（跌 1.68%），亿航（跌 2.99%），流利说（跌 3.04%），正保教育（跌 3.08%），信也科技（跌 3.16%），嘉楠科技（跌 3.19%），云集（跌 4.48%），UT 斯达康（跌 5.62%），团车（跌 7.05%），500 彩票网（跌 10.25%）。

跟谁学 “莫名其妙”上涨逾 10%

今天常规交易中，跟谁学股价上涨 5.84 美元，涨幅为 10.2%，报收于 63.09 美元，创下有史以来新高，盘中一度摸高 65.79 美元。虽然过去数月跟谁学一直被指责财务造假，但其股价基本上一直呈现上涨趋势。5 月 19 日，跟谁学管理层开始公开发声，反击财务造假指责。之后，跟谁学股价上涨了近 1 倍。自跟谁学去年上市以来，股价上涨逾 500%，碾压同期内标普 500 指数的表现。坦率地说，The Motley Fool 不清楚跟谁学股价今天上涨的确切原因，包括宝尊电商、拼多多、趣头条在内的许多中概股都出现上涨。跟谁学股价上涨的锅，不应当由 Robinhood 投资者来背，数据显示，自 6 月中旬以来，持有跟谁学股票的 Robinhood 用户就一直在减少。今天跟谁学股价上涨确实令人感到意外。多家知名市场研究公司都发表内容详尽的报告，阐述认为跟谁学存在财务造假行为的原因。立法机构在考虑制定新的法律法规，加强对在美上市的外国公司的监管。在没有任何利好消息的情况下，跟谁学股价今天涨幅超过 10%。过去 12 个月跟谁学营收为 4.45 亿美元，而其市值约为 151 亿美元，市销率达到 34 倍。当然，考虑到其营收 3 位数的增长，跟谁学 34 倍的市销率并不是十分离谱。

图：第二季度蔚来交付量增长 190.8%，股价暴涨近 19%

蔚来今天公布了 6 月份和第二季度汽车交付量。蔚来 6 月份交付了 3740 辆汽车，同比增长 179.1%，其中包括 2476 辆 ES6 和 1264 辆 ES8。蔚来今年第二季度汽车交付量达到 10311 辆，同比增长 190.8%，环比增长 169.2%。截至 2020 年 6 月 30 日，ES8 和 ES6 累计交付量为 46082 辆，其中 2020 年为 14169 辆。今年以来，蔚来股价累计上涨 130%，同期内标普 500 指数和道琼斯工业平均指数分别下跌约 3% 和 9%。今天常规交易中，蔚来股价上涨 1.47 美元，涨幅为 18.58%，报收于 9.38 美元。盘后交易中，蔚来股价一度上涨 0.33 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：特斯拉（涨 7.95%），Spotify（涨 4.86%），Pinterest（涨 3.57%），GoPro（涨 2.79%），eBay（涨 2.64%），Groupon（涨 2.63%），高通（涨 2.33%），诺基亚（涨 2.07%），SAP（涨 1.98%），黑莓（涨 1.46%），赛门铁克（涨 1.21%），zoom（涨 1.01%），IBM（涨 0.98%），iRobot（涨 0.96%），博通（涨 0.88%），LendingClub（涨 0.87%），英伟达（涨 0.86%），Uber（涨 0.82%），甲骨文（涨 0.81%），恩智浦（涨 0.72%），Adobe（涨 0.71%），英特尔（涨 0.54%），Yelp（涨 0.54%），惠普公司（涨 0.41%），Salesforce（涨 0.33%），美光科技（涨 0.26%），爱立信（涨 0.22%），Twitter（涨 0.19%）。

下跌的公司包括：西部数据（跌 0.02%），PayPal（跌 0.12%），思科（跌 0.15%），索尼（跌 0.23%），AMD（跌 0.46%），Lyft（跌 0.56%），速汇金（跌 0.63%），摩托罗拉系统（跌 0.65%），动视暴雪（跌 0.67%），Fibit（跌 0.94%），戴尔科技（跌 0.98%），艺电（跌 1.02%），VMware（跌 2.1%），Snap（跌 2.11%），Zynga（跌 2.36%），Slack（跌 2.41%），Box（跌 2.59%）。

特斯拉第二季度交付量远超预期，股价大涨近 8%

在公布大幅超过预期的第二季度产量和交付量数据后，星期四特斯拉股价大涨。特斯拉称，第二季度汽车交付量约为 90650 辆，高于 7.2 万辆的分析师平均预期，甚至高于分析师给出的最高预期（8.6 万辆）。今天常规交易中，特斯拉股价上涨 89.03 美元，涨幅为 7.95%，报收于 1208.66 美元。盘前交易中，特斯拉股价一度上涨约 9%。盘后交易中，特斯拉股价一度上涨 12.19 美元。第二季度特斯拉交付了 80050 辆 Model 3 和 Model Y，以及 10600 辆 Model S 和 Model X。特斯拉还宣布，第二季度汽车产量为 8.2 万辆。目前，菲蒙市工厂产量已恢复到疫情前水平。特斯拉公布第二季度交付量数据后，投资公司 Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）发表投资报告称，“我们认为，在疫情期间交付量超过 9 万辆令人意外”，把这一数据称作 “本垒打”。他的研究显示，中国市场 “似乎是特斯拉第二季度成绩单中的明星”，不过特斯拉没有列出分地区的数据。在特斯拉公布第二季度交付量数据前，艾维斯将特斯拉目标股价由 1000 美元上调至 1250 美元，但仍然维持对其股票的 “中性”评级。CFRA 分析师加勒特 · 尼尔森（Garrett Nelson）将特斯拉目标股价上调 400 美元至 1100 美元，这意味着特斯拉股价有约 10% 的下跌空间。他在投资报告中写道，3 月底时特斯拉可能库存相当高，这是它第二季度交付量超过预期的一个原因。

6 月份苹果股价上涨 14.6%

标普全球市场财智的资料显示，今年 6 月苹果股价累计上涨 14.6%。今年以来，苹果股价累计上涨 21.5%，最近更是创下 372 美元的有史以来新高。在 6 月 22 日至 6 月 26 日期间的全球开发者大会期间，苹果公布了众多升级版产品和利好消息，其中包括未来 Mac 将换用自主设计处理器的计划。首款配置苹果自主设计处理器的 Mac 计算机将于年内发布，2 年内所有 Mac 计算机都将转向自主设计处理器。这将给 iOS 和 iPadOS 用户带来巨变，因为未来他们将能够在 Mac 上运行这些移动应用。苹果令人期待的另外一款新产品是 iPhone 12。传言称，iPhone 12 将有众多令人激动的新特性加持，继续吸引用户升级。苹果将继续利用其创新的技术和产品让全球用户感到惊艳。服务业务的快速增长（上一财季占到苹果总营收的 17.4%，将使苹果进入一个新的时代。今天常规交易中，苹果股价报收 364.11 美元，与上一交易日持平，盘中一度摸高 370.47 美元。盘后交易中，苹果股价一度上涨 0.69 美元至 364.80 美元。