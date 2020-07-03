十几万的 MPV、SUV 跑网约货运，只图个自在？

在刚刚过去的六月份，发展迅猛的网约货运行业迎来了搅局者。

近一段时间，滴滴与哈啰都分别宣布进军网约货运市场。据相关媒体报道，滴滴出行将在北京、上海、杭州以及深圳等十座城市，招聘近六百名面包车和卡车司机，提供按需物流服务。

哈啰出行也推出了 “哈啰快送”，服务场景主要以市内、中短途为主。跨城的距离最远不超五百公里，主要递送文件和小件物品。

聊及网约货运，相信多数人首先浮现在脑海里的，是满街的 “X 拉拉”与 “快 X 打车”，感觉这两强之下，市场似乎也容不下新的玩家。但就在滴滴、哈啰两家出行巨头入局 “货的”市场同时，懂懂笔记还发现，网约货运车辆在一线城市凸显激增之势。尤其是疫情发生后，大量私家小车摇身一变成了网约 “货的”。

私家车加盟各网约车平台不是新鲜事儿，但是网约拉货的营生能有普通私家车的空间吗？那些开着自家 MPV、SUV 去做 “货的”的车主，能比拉人更赚钱？

私家车拉货没的赚

为了体验网约拉货，懂懂笔记在某网约货运平台上约了一单。

当车辆到达时，发现是一台比亚迪宋 MAX，一台家用 MPV。一开始还担心认错了车，直至看到车身贴着的 “拉拉标”，才确认这是一台如假包换的网约 “货的”。

“你放心吧，只要将后座完全打平，你这些东西都能全部塞进去。”司机李先生非常热情，看到懂懂笔记对于这辆 “货车”的装载能力有些怀疑，一下车便 “打包票”说道。

聊天中李先生表示，自己这辆宋 MAX 原本是家用的私家车。此前一家三口有辆两厢车，去年因为添了二胎，为了用车更加灵活方便，他就贷款添置了这台六座 MPV。

“我是搞旅游的，今年的情况你也应该清楚，旅游业蛮困难的。”他无奈地表示，目前公司的经营已经陷入困境，单位只给员工支付最低的基本工资，自己已经休假状态四个月了。

本是营销部门主管的他，为了偿还房贷、车贷，在朋友介绍下加入了网约货运，主要是为了空余时间赚些钱补贴家用，“我已经跑了一个月，开始适应了。”

当被问及这种型号的私家车为何也能注册网约货运时，李先生笑着表示，平台对于车辆并无严格要求，只要容积足够大就能注册，“小轿车确实不行，但是 MPV 以及大中型 SUV，问题都不是很大。”

他在缴纳一千元押金以及六百元会员费后，给爱车贴上了平台标识，次日就开始通过平台接单了。对于李先生而言，虽然每个月的收入不高，但也算聊胜于无。

次日，为了将拉过来的东西拉回去，懂懂笔记更换了网约货运平台，又约到了另一辆车身贴着平台广告贴的 SUV。

这台东风风光 580 的车主杨师傅介绍，自己在福田皇岗附近和爱人一起经营一家麻辣烫餐厅，买车的初衷是为了家用的同时运送食材，“可是现在店里生意太惨了，我只好利用空余时间做做货运。”

他告诉懂懂笔记，疫情之后能想办法多赚些钱总是好事。他刚刚才从罗湖翠竹帮一位女生搬家到宝安福永，正准备休息吃午饭就看到了新的订单，“午饭可以晚点儿吃，毕竟入行这两个月来，一天能有两单的机会不太多。”

但是，这样的私家车不拉人却来做网约货运，能有得赚吗？

李先生和杨师傅不约而同给出了否定答案。李先生说，如果只依靠平台分发网约货运订单，有时三天都没一单。虽然在会员制下，平台不收取货运司机的佣金，但是网约货运的收费也不高，一个月下来收入平平。

杨师傅介绍，上周他从深圳盐田拉了一车皮具到揭阳蓉城，全程 300 公里，费用只收了 780 元。除去了油费、高速路费，平均每公里赚一块五，全下来也就赚 450 元。“但如果回程拉不到货的话，这一趟就只能赚一百五，只敢走国道了。”杨师傅无奈的说道。

他们除了接单拉货，平时还需要依靠帮客户搬货，另外赚点人工费用，这样算来，似乎并不如网约车业务的收入高。

既然如此，为何这些私家车车主还要注册加入网约货运大军呢？

车身广告揽 “私活”

“一开始决定做（网约）货运，我还和爱人吵了一架。”

回忆起最初给车辆贴货运平台广告，李先生不禁长叹了一口气。他告诉懂懂笔记，自己这辆宋 MAX 落地将近十万元，给车贴上了广告，多少有些舍不得。

而爱人更是提醒他，别回头钱没赚到，不仅让邻居看着笑话，还免费给货运平台打了流动广告。

但他对此显然有自己的想法，“身边有朋友做这个了，我才敢下决心去注册的，贴了广告之后，我都是在住宅区附近找些小生意。”

在李先生眼里，在车身贴广告虽然是免费给平台做了宣传，但也为招揽生意提供了便利。尤其三月下旬之后，深圳搬家的需求逐渐多了起来，许多用户尤其是瘦弱的女生，为了贪图方便都会在出租屋附近找拉货的司机。

“私下谈的价格会比平台高一些，但同时也包含了搬运费用，好在多数女生的家当也不会太重。”李先生透露，很长一段时间平台上都是三天没一单，但在周边的小区门口转一转，好的时候一天能搬三四次家。

没想到，这个车身招贴还起到了很好的 “广告”效应。

和李先生不同，杨师傅注册平台后一直喜欢在冻品、农副产品批发市场附近等活。偶尔会有客户在线上下单，更多时候是在路上被拦车要求运货，“在批发市场拦车的人大多是大客户哦。”

他介绍，批发市场的货运订单大部分路程较长，价格也比较高。只要服务足够好，和客户聊得投缘，还有可能拿到长期订单，“周日从（龙岗）布吉送货去（宝安）燕罗，就是一个长期固定约车的老客户。”

杨师傅告诉懂懂笔记，由于下单的市场商户平时都有货运需求，因此会和他约定每周（每天）往返送货的时间。这位老客户的收费是 28 元一趟，每周最低保底有六票（趟），还可以签合约。

“人家是做城配物流的，有固定的用户和需求，路程也只有十几公里。”他算了一下，如果每周固定拿到五十单的话，每月保底收入也能达到六七千，远比守着平台派单，跑些长途订单返程空跑要划算。

而车身的广告招贴，也成了李师傅、杨师傅招揽货运订单的 “招牌”，“坦白讲，网约货运的抢单很激烈，如果想通过平台（分发的）订单月入上万，基本上不可能。但是通过蹲点接一些固定私单，还是可以的。”

杨师傅告诉懂懂笔记，在部分用户的固有思维当中，网约货运的费用高且没有搬运服务。用户更喜欢通过街边拦车的方式寻找货运服务，尤其是在拉货的同时，偶尔还能拉一拉人。

由此看来，平台给个身份，车身装个 “招牌”，司机就可以兼职赚运费了。那么这种方式比注册网约车、顺风车业务赚的更多吗？

网约车和货的门槛差距大

“前驱车跑货运很伤车，这些我也知道，但是我不想拉人。”

杨师傅一脸无奈的说道，因为网约车的管理比较严格，需要太多资质，不如网约货运的平台管理粗放，资质也没有那么多要求。

在深圳以及周边部分城市，私家车车主注册跑网约车需要考取相关资质，车辆也要具备营运资质。否则，车主就需要挂靠有资质的网约车车队，“你知道，营运的车辆报废期是八年，太短了。”

杨师傅考虑的是，许多城市目前已经不允许燃油车辆上路从事网约车业务。因此，他只能选择注册准入门槛低，相对自由的网约货运平台。

“再说了，春节之后有许多人加入跑网约车，竞争太激烈，不见得能赚到钱。”李先生也补充道：由于受疫情影响，身边好几位朋友目前都在跑网约车，他们经常抱怨网约车行业竞争太激烈、管理太严格。

他觉得网约货运相比网约客运能多接一些私单，“疫情之后，大家出行少了。你到坭岗辅路看看，非高峰有多少网约车在排队候客？”

“以后网约货运的需求可能还会增大，而且这平台可以说是甩手掌柜，只要给了会员费用什么都不会管你。”这种情况，也造成了部分网约货运司机通过接私活、拉私单、私自加价宰客的方式，赚取更多的利润。而有的个人用户一年才搬一次家，所以也懒得投诉。各种原因综合之下，也造成了网约货运行业的乱象频发。

这两位司机师傅都认为，随着滴滴、哈啰和更多大平台加入货运赛道，网约货运的市场乱象或将逐渐消失，行业发展会更加规范，但这种规范和他们 “兼职”跑网约货运的目的，似乎关系并不大。

“我也就是最近困难，才想跑跑（网约）货运的。我只要喘过气来，立马就撕掉广告贴上班去。”李先生说道，这段时间他每天都坚持投递简历寻求面试机会，争取尽快在旅游行业寻找新的工作机会。

至于杨师傅则在考虑，不妨在谈妥足够多的货运私单合作后退出平台，与这些商户签订合约，赚取相对固定的收入，“我已经想明白了，车身上的广告只是块‘招牌’，反正平台抢单也很困难。”

或许，抱着这种想法的 “临时”司机有不少，但是他们或许又将面临着另一种尴尬，或者说 “不公平”的局面。近期有不少货运司机在黑猫平台投诉，称自己缴纳押金后在退出平台时被莫名扣费，平台有变相揩油之嫌。

但是这种扣费似乎挡不住 “临时”司机们的游离状态。无论李师傅还是杨师傅，都认为目前用私家车跑网约货运，不过是暂时纾困的下策罢了。只要自己原本的行业开始复苏，一定会重操旧业，做回自己最擅长的营生。

至于出行巨头现在涉足网约货运的赛道，是因为网约车业务发展陷入瓶颈，还是想借此谋取更大的估值，就是另一个话题，而非这些网约 “货的”司机们关心的事儿了。

结束语

或许在很多跑 “货的”的私家车主看来，网约车行业管理太严，赚钱太难；而网约货运的刚性需求以及不太完善的管理机制可解燃眉之急；这个行业目前还有机会通过私单赚钱，也很自由自在。这些理由促使他们进入了网约货运行业，但他们大多没有想要长期参与这份兼职工作。

不论这个行业是否将快速规范，还是会继续混沌下去，他们都希望能早日回归自己熟悉的行当，摘掉自己私家车上的那块 “拉货招牌”。