实体护照 “地位不保”？苹果新专利拟用 iPhone 取代护照

苹果的下一步计划是让 iPhone 成为人们出门在外唯一需要携带的设备，用它来取代护照、驾照和其他实体身份证明。

其实，iPhone 已经让我们不必再随身携带纸、笔、相机，甚至镜子，苹果最近甚至还宣布要用 iPhone 取代车钥匙。而现在，苹果又把目光转向了护照、图书馆借阅证、滑雪场会员卡等身份证明。



苹果在最新的专利申请文件中详细阐述了如何复制和使用用户身份证明。按照苹果的设想，类似于 iPhone 的设备可以安全地传输某些身份证明。如果设备所有者已经经过身份验证（比如利用 Apple Watch 的生物识别传感器），那就可以发送他的身份证明。

虽然苹果的专利申请主要是关于护照，但实际上却可以用于许多身份证明。苹果还在专利申请文件中详细阐述了如何通过技术手段确保数据安全传输。

事实上，苹果之前也曾经通过致力于通过安全的方式来呈现政府颁发的身份证，还与德国和英国政府合作开展过身份证项目。

苹果互联网服务和 Apple Pay 副总裁曾经公开表示，该公司希望提供身份证，但也强调了这一过程中面临的困难。她在 2019 年说：“身份证要合法提供，必须与政府合作，要得到政府的认证。我们看到，全球范围内有许多国家都开始使用移动设备添加护照。”

“你可能在通过机场时使用手机护照，所以此事正在推进，我认为还会继续推进。”她补充道，“因此不会太遥远，只是进度可能不像我们的其他活动那么快。”