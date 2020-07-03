App 该不该读取用户剪贴板？这件事苹果想得很复杂

最近 iOS 14 的一个新功能引起了人们的讨论，当应用从剪贴板中获取内容时，会在手机顶部显示内容来源。在 PingWest 品玩进行的一项测试中，国内 40 款主流应用只有 5 款不会获取用户剪贴板。这件事就和之前的 vivo 升降式摄像头、MIUI 12 照明弹一样，将应用暗中进行的一些行为暴露出来，随即引发了一系列关于隐私的讨论。

图片、数据来源：PingWest 品玩

其实剪贴板提醒只是手机厂商与第三方 App 博弈的一个缩影，这几年以苹果、Google 为首的两大平台都在为用户的隐私问题推出一系列新功能。苹果对 iPhone 的隐私保护尤为看重，他们每年都会推出强调隐私保护的品牌宣传广告，与 FBI 抗衡的事件也广为流传，当然在一些细节功能上他们也因矫枉过正被用户吐槽，比如迟迟不支持通话录音等。

在 iOS 14 中，苹果依然针对用户隐私推出了很多新功能、新举措，下面极客之选（微信：GeekChoice）就来介绍一下。

剪贴板提醒，对某些应用公开处刑

先来讲一下最受关注的剪贴板提醒，简单来说就是当你切换到某个应用时，如果该应用读取了你剪贴板中的内容，就会弹出「粘贴自 XX 应用」的提醒，这个 XX 应用代表复制内容的来源。

正常的应用是这样做的，比如把某条微博分享到微信时，微信会读取复制自微博的内容，因为这是主动分享的行为，从微博到微信的分享就是通过复制剪贴板链接完成的。如果是单纯复制文字（比如从备忘录），微信并不会主动读取剪贴板，只有你主动点击复制时才会触发。

而一些不规矩的应用，典型的比如电商购物 App，会在未经允许的情况下读取你的剪贴板。最明显的表现就是无论你何时、从何处复制了内容，切到淘宝、京东时都会显示「粘贴自 XX 应用」。所以你就应该知道，为什么你在其它应用里提到过的商品名称，会出现在电商 App 的搜索推荐里。

读取剪贴板，也可能是为了提升用户体验

应用自动读取你的剪贴板内容，大多数是为了精准推荐广告，当然我们也不要对这种行为进行全盘否定。淘宝的淘口令也是通过读取剪贴板完成，体验上确实加快了流程，只要不是后台一直默认读取就好。

手机 QQ 也有一个功能，就是通过其它设备发送到「我的手机」的文字，会自动复制到剪贴板中，方便在其它地方复制。（这种行为某种意义上也是未经用户同意的，会被其它自动读取剪贴板的应用利用。）

这个细节是我从 iPhone 换到安卓手机后，寻找 AirDrop 替代方案时发现的，虽然还是多了几个步骤，但已经方便不少。

搜狗输入法通过读取剪贴板实现了「云剪贴板」以及「剪贴板候选」，能够快速复制。在我换成安卓手机后，搜狗输入法配合上面提到的 QQ 功能，已经解决了一部分多设备协同的问题。

这些应用的行为之前只是在暗中进行，而 iOS 14 的剪贴板提醒把它们都曝光了出来，就像之前的 vivo 升降式摄像头、MIUI 12 照明弹一样。

舆论是把双刃剑

实际上，iOS 14 的另一项特性也把应用调用摄像头、麦克风的行为曝光了出来。应用在调用摄像头时右上角会显示绿色指示灯，调用麦克风会显示黄色指示灯，这既是对用户操作行为的反馈，又能提醒用户隐私是否被侵犯。苹果在没有增加任何硬件的情况下，实现了类似真实世界的指示灯效果，这个技术并不难，但理念真的值得夸赞。

仔细看右上角

虽然 80% 以上的应用都在暗中利用用户的隐私为自己谋利，并不是出于提升用户体验，但我很怕苹果的这些「曝光」会把舆论引向另一个极端，应用开发者为了平息众怒，去掉一切获取用户信息的功能（TikTok 已经承诺在下个版本停止对剪贴板的访问），那样其实会扼杀掉很多对用户真正有用的智能推荐、个性化推送功能，不一定是件好事。

把知情权、选择权留给用户

这就要说到苹果在权限获取方面的一些新改动，简单来说就是给用户更多的选择，在一些应用中上传照片时，用户可以选择只获取一张照片（比如图像处理、上传头像），还是获取查看所有照片的权限。

在获取位置时，用户也能选择获取大概位置（用于新闻、天气），还是获取精确位置（用于打车、导航）。

苹果的另一些举措就是把更多「知情权」留给用户，在 Safari 中打开网页可以查看该网站的隐私报告。在 App Store 中应用需要展示获取了哪些用户权限，以及为什么要这样做（在未来的更新中会支持）。

手机厂商的平衡术

总结来说，苹果分别在三个方面加强了对用户的隐私保护：让你主动查看自己的隐私被用在了哪里、实时并强制展示应用获取数据的行为、把更多权限开关交给用户。你说是为了品牌口碑也好、为了用户体验也好，苹果的这些动作可以说是用心良苦。

另一边 Google 的 Android 11 其实也是同样的操作。不过我之前也提到，他们的做法是在隐私权限方面把功能做足，但对用户来说还是过于复杂。保护用户的隐私，不是把选择的权限都推给用户就是好，我们要的是一个「智能」手机。

厂商作为平台方要平衡好开发者和用户双方的体验：提供严格但开放的接口给开发者，在系统端做好对权限的把控；给用户足够但不复杂的权限，让他们知道自己的哪部分数据被用在了什么地方。

智能手机离我们越近，它的隐私保护也就越加重要，而数据、隐私、智能化纠缠在一起的复杂问题，也只能交给厂商去权衡了。