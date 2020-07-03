碰到硬件「天花板」后，苹果要打「健康牌」

在刚刚过去的 WWDC2020 上，苹果宣布为 watchOS 7 加入原生睡眠监测功能：只要用户入睡前佩戴 Apple Watch，它就能通过检测手腕动作来判断用户是否入睡，并算出睡眠时长。

▲汇集到苹果「健康」里的数据越来越多样了|9to5Mac

早期的 Apple Watch 专注于心率监测和健身功能，随后几年，苹果又陆续给这款设备增加了跌倒检测、紧急呼救、经期追踪和噪声检测等功能。这款「贴身」设备能做的事情越来越多。2019 年，Apple Watch 业务增速高达 40%，全球出货量达到 3000 万台。

这几千万用户的健康数据，最终都将汇集到 iPhone 上一个叫做「健康」的应用里。而苹果的算盘又是如何打的呢？

一座桥，两头是用户和医疗机构

可穿戴设备的数量正在激增，越来越多闪着幽绿光芒的传感器开始贴近人们的皮肤。我们甚至还能买到联网检测睡眠质量的床垫，和支持尿检的马桶。但医疗机构并没有将这些零散的健康数据利用起来，也没有将内部产生的相关数据开放出来。也就是说，用户和医疗机构中间少了一座桥。

假如，苹果能成为这座桥呢？

它除了能存储 Apple Watch 收集来的健康数据，还能把各种可穿戴设备、健身器材等联网设备产生的数据进行汇总，并和化验结果、病历等传统健康记录整合在一起。这样，以往孤岛般的数据集就能联通了。

想象一下，当你在一家新的健身房注册了会员，你的锻炼数据会汇总到苹果「健康」里，并且，这些数据能够双向流动。这样一来，教练了解你脊椎病的情况，医生也能实时访问你的锻炼信息。健康数据的记录因此变得更加「连续」，医疗系统也会变得更高效，医生能提高诊断的准确性，并及早发现用户病情。

但这种愿景要实现，取决于苹果能不能获得政府和医疗机构的信任。而研究员 Nathan Baschez 认为苹果近几年来打出的「隐私第一」的口号，最有可能成为进入医疗机构大门的敲门砖。

Baschez 表示，在苹果「健康」出现之前，病患的健康数据被医机构严密保护。此外，这些医疗机构往往都会阻挠人们将电子健康记录（EHR）整合到移动设备中的尝试。除了苹果对隐私的关注，苹果庞大的用户基数也是诱人的筹码。医疗公司可以利用苹果的用户群进行大规模的调查和研究。这种互利关系，是双方合作的前提。

提前布局

苹果盯上「健康」这个市场，并不是脑子一热。

早在 2014 年，苹果就发布了移动应用平台 HealthKit，踏出了自己想要涉足医疗健康领域的第一步。之后，用户的步数、心率等部分运动数据，都能通过 iPhone 和 Apple Watch 汇集到 HealthKit。

▲ HealthKit 可以建立一个个人安全档案，当需要了解的时候，相关的健康数据便会清楚地呈现在你的面前|Apple

到了 2015 年，随初代 Apple Watch 一同发布的，还有 ResearchKit。HealthKit 面向个体，类似于私人的健康顾问；而 ResearchKit 是一个开源平台，主要面向医疗工作者。

医学研究人员可以在 ResearchKit 基础上对收集的医疗数据进行分析，从而创建出各种具有针对性的健康应用。而这类应用的建立不仅有利于促进相关疾病的诊断和治疗，还能够加强此领域研究者以及机构之间的交流和分享。

仅在推出 ResearchKit 的那一年，App Store 就已经有可用于检测心血管疾病、乳腺癌、糖尿病、帕金森症和哮喘病的应用上架。

▲ 业内人士认为，Apple Watch、HealthKit 与 ResearchKit 将一起组成苹果布局移动医疗领域的「法宝」|Apple

ResearchKit 自发布之日起，就引起了外界，尤其是医疗界的广泛关注。截止至 2015 年 3 月，ResearchKit 的合作伙伴已经包括牛津大学医学院、麻省总医院等世界知名的医疗研究中心，而国内首都医科大学宣武医院也参与到了 ResearchKit 平台数据的收集和应用工作当中。

2018 年，苹果宣布把 EMR 数据纳入「健康」，还宣布将通过 HealthKit 向第三方开放其健康记录 API。用户可以通过登录自己的门户，将健康记录数据导入自己的手机，然后向自己选择的应用程序提供数据访问权限。

比如，Pokémon GO 和 Oscar 调用了步数跟踪，沙拉连锁店 Sweetgreen 集成了 HealthKit，将通过应用程序订购的餐点记录到患者的健康记录中。

有了平台和软件作铺垫，苹果在硬件上又做了什么动作？

就像苹果在软件上所做的那样：以苹果「健康」作为承载多方数据的存储库，仅开发一些仅仅只是「够用」的健康应用，让第三方开发者借助 HealthKit 的 API 打造更深入的应用。苹果在硬件上也是同样的思路，自己仅仅开发了几款健康设备，开放平台，让 WHOOP、Oura 和 Eight Sleep 这些更优秀的硬件厂商为它开发医疗设备。

最深的护城河

据 CB Insights 2019 年的数据，全球医疗健康领域有约 7 万多亿美元的市场（接近全球 GDP 的 10%），这和手机市场相比，规模要大很多。「随着苹果的 Health Record 和带有单导联心电图（ECG）功能的 Apple Watch 的发布，这家公司显然已经正式进入医疗保健领域。」CB Insights 同样认为，苹果公司希望以个人健康档案为中心，打造首个第三方友好医疗平台。

与各大健康集团相比，苹果的用户群数量达到 8600 万|CB Insights

苹果公司似乎也希望转向初级保健服务。

通过初级保健服务，苹果将在患者进入大型医院系统之前在价值链的众多环节提前布局，这样，苹果就可以成为管理医院外患者健康的主要手段。比如，在苹果的心脏研究中，用户下载 Apple Heart Study 后，通过 Apple Watch 实现对房颤的监控，如果手表发现异常的心率表现，就可以通过和远程医疗公司 American Well 联系，做进一步的动作。

值得一提的是，2018 年传出苹果为员工推出「AC Wellness」诊所后，关于苹果探索传统实体诊所的猜想此起彼伏。另外，苹果还通过领英招聘营养师、护理指导、睡眠和运动专家、护士执业者等职位。外界猜想，这个项目可能在内部进行测试，然后作为自己的产品推出，为公众提供更全面的初级保健体验。

2019 年 1 月，库克接受 CNBC 主持人 Jim Cramer 采访时表示，「我们正把一直以来与机构的合作，授权给个人，让他们管理自己的健康。而我们只是在这条链条的前端，」他说，「但我确实认为，在未来，人们回过头来看，会发现苹果对人类最重要的贡献是在健康领域。」

硬件产品销售的增长在未来很可能会到达天花板，但软件服务生态却有着难以穷尽的想象。如果人们发现待在苹果的 healthOS，以及其他系统协同构成的苹果生态中，能活得更健康、更长久，这或将成为库克时代，苹果最深的护城河。