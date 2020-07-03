微软解释 Edge 为何静默导入 Firefox 和 Chrome 数据

上周，部分Firefox 用户发现通过 Windows Update 更新到设备的新版 Edge 会出现从 Firefox 导入数据的情况，即便用户未授权 Edge 进行此操作。根据这些用户的描述，他们尝试杀死新版 Edge 的初始设置进程，结果虽然设置向导被关闭，但 Firefox 或 Chrome 数据仍然未经允许就被导入到新版 Edge。

由于 Edge 这波处理浏览器数据导入的方式，它在上周得到了负面关注。

此事发生后，科技媒体 Windows Central 与微软进行了联系，微软发言人向他们发送了以下声明：

我们认为浏览器数据属于用户，他们有权决定应如何处理。与其他浏览器一样，Microsoft Edge 为用户提供了在安装过程中导入数据的机会。 在第一次运行体验中，用户有机会保留或丢弃导入的数据。如果他们选择不继续导入，这些数据就会被丢弃。如果用户在首次运行体验期间过早终止新版 Edge 的运行（例如使用任务管理器），残留数据可能不会被完全删除。 我们建议用户不要过早地关闭设置向导过程，以确保达到预期的效果。

所以从技术上讲，如果用户不同意 Edge 从 Chrome 或 Firefox 导入自己的浏览数据，应该可以手动删除残留的数据，但前提是不要过早结束新版Edge的运行。