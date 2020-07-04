格力回应被取消中标资格：系投标人员整理材料失误

IT之家 7 月 4 日消息 针对格力在中国移动招标中弄虚作假被取消资格一事，格力电器今日凌晨发布声明做出回应。

IT之家了解到，格力电器表示相关事件是由于格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把中标的 “华为团泊洼 8 号地块工业项目（一期）”当作了 “华为团泊洼 8 号地块工业 IDC 项目（一期）”整理申报。属于申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。同时格力对于本次事件的工作失误问题深感遗憾并已严肃处理责任人。格力将继续与中国移动保持沟通，对在此项目过程中所发现其他问题向中国移动进行举报。

格力集团声明全文：

严正声明

近期，网络出现大量关于格力的不实报道，经过深入调查了解，对相关情况作如下声明：

2020 年 2 月 11 日，中国移动采购与招标网发布 “中国移动 2020-2021 年高压冷水机组集中采购项目”，格力电器随即决定应标并组建区域经销商项目组提交申报信息。此次参与应标的永磁同步变频离心式冷水机组系格力自主研发，并经专家组一致评审达到国际领先水平的产品。该产品获得 2019 年国家技术发明奖二等奖，已广泛应用于中国联通、中国电信、华为、京东、万国等企业的数据中心项目。

2 月 29 日，中国移动完成格力提交的申报信息核查并公示，3 天公示期间未有异议。3 月 11 日，中国移动发布 “中标候选人公示”，格力位列其中，公示期 5 天。3 月 14 日，中国移动反馈收到投诉，指出 2 月 29 日公示我司的申报材料中存在问题，具体为标书中要求的 33 份业绩证明材料其中 1 份关于项目的描述有误。6 月 1 日，中国移动发布公告，指出格力本次采购项目中存在问题，并作出取消中标资格等处罚。

针对中国移动的反馈，经内部核查，该事件系格力区域经销商项目组投标人员在提交申报业绩证明材料时，把我司中标的 “华为团泊洼 8 号地块工业项目（一期）”当作了 “华为团泊洼 8 号地块工业 IDC 项目（一期）”整理申报。属于申报过程中的材料整理失误，并非目前网络所传为了达到中标目的虚标技术参数、虚标能效参数的行为。

对于本次事件的工作失误问题，我们深感遗憾并已严肃处理责任人，同时我们相信格力电器的先进节能技术产品，未来一定可以为中国移动等客户提供优质的服务。格力将继续与中国移动保持沟通，对在此项目过程中所发现其他问题向中国移动进行举报。

近期，网络上存在恶意诽谤、贬损格力商誉的虚假报道，把标书中的一处资料整理错误说成虚标，大肆传播，利用此次事件恶意诽谤攻击格力，经调查，系广东某某同行企业所为，对此，我们将保留追究其法律责任的权利。

目前格力拥有 28 项 “国际领先”技术，获得国家科技进步奖 2 项，国家技术发明奖 2 项，自主研制的光伏直驱空调系统、磁悬浮离心机、永磁变频离心机等均处于国际领先水平，格力中央空调已在为全球超过 3 万个大型项目提供优质服务。

中国制造业只有在公平公正的竞争环境中才能实现高质量发展。

珠海格力电器股份有限公司

二○二○年七月四日

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