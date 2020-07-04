终于 “不限速”！Baidu 网盘这个开关一定要打开

Baidu网盘，恐怕这是一款给人印象深刻的产品。提到它，给人印象最深的只有两个字——限速！

不过这个问题近期似乎有了神逆转，在最近几次下载中，小编切实感觉到Baidu网盘的下载速度有了质的提高。之前很少能够见到的 “MB/s”字样，现在不开会员也能看见。难道官方彻底开放限速了？No！这一切其实都和新版中一项新增加的小功能有关，一起来看吧。

普通账户如今也有如此速度了！

开启 “提速”模式

如果你的Baidu网盘已经升级至最新版 v6.9.10，那么就能在 “设置”→“传输”标签下，看到这项新增加的 “下载提速”功能。

只有最新版Baidu网盘才能看到这个选项，如果你的没有，请先升级

点击提速后面的 “去开启”按钮，首先会弹出一个提速面板。通俗地讲，开启这项功能后，Baidu网盘将利用你的电脑闲置带宽，为其他用户提供 P2P 加速。而作为回报，你将得到比以往更快的下载体验。说白了这其实就是 P2P 的设计初衷，你为网络贡献得越多，你得到的速度也就越快！

点击蓝色按钮

2. “提速”体验

开启过程暂且不表，那么开启后的速度究竟如何呢？我们随机选取了几组文件进行测试。

注：测试环境 中国电信 200M 光纤

样本 1，UOS2.0 镜像包，单文件，体积 2.61GB。速度 4.9MB/s-5.5MB/s 之间，峰值 5.8MB/s。

系统镜像包测试（速度 4.9MB/s-5.5MB/s 之间，峰值 5.8MB/s）

样本 2，电影《星际穿越》，单文件，体积 2.55GB。速度 13MB/s-15MB/s 之间，峰值 15MB/s。

电影测试（速度 13MB/s-15MB/s 之间，峰值 15MB/s）

样本 3，会计教学视频，文件夹，共 12 组视频，总体积约 1.4GB。速度 96KB/s-106KB/s，峰值 110KB/s。

零散文件测试（速度 96KB/s-106KB/s，峰值 110KB/s）

样本 4，冷门软件压缩包，单文件，体积 731MB。速度 4.8MB/s-5.6MB/s，峰值 6.1MB/s。

冷门软件测试（速度 4.8MB/s-5.6MB/s，峰值 6.1MB/s）

可以看到，尽管实际速度仍和资源冷热有关联，但明显要比之前快多了。这四组样本包，覆盖了日常使用的大多数场景，有冷有热。通常文件数单一、热度较高的资源获得的流量更大。而像一些小尺寸零散文件，则无法获得有效的速度提升。

有些资源由于相对冷门，即便开了会员对于速度的提升也不明显，就像我们日常下载的一两张 JPG、PSD，基本就属于这种情况。这个和Baidu网盘其实关系也不大，其他 P2P 软件（比如迅雷、电驴等）都有这种情况。

如果资源过冷，即便打开会员也不会有明显提升

3. “上传流量”大吗？

作为一项 P2P 协议，在你获得更高的下载速度之后，必然要向全网贡献自己的带宽作为回报。那么这项新功能，是否会导致系统的上载流量激增呢？为了验证这个问题，笔者分别通过任务管理器和流量监控，对本机上传流量做了一次监测。结果显示，在开启Baidu网盘客户端的情况下，整体上传流量基本可以忽略不计，对于其他操作也构不成明显影响。

资源管理器监控的全系统上传流量

Baidu网盘流量

写在最后

尽管之前耍了 N 多年限速，但自从这次 “升级”之后，小编对于Baidu网盘的看法还是有些改变。但…… 正如大家所看到的，在加入全新的流量激励计划后，Baidu网盘的 “会员优势”已经大打折扣。尽管还有诸如大容量、云解压、超大文件上传（单文件最大 20GB）、回收站时效延长、自动备份文件夹等一些个性化功能，但失去了 “速度”这个最大优势后，究竟还会有多少人会为这个会员买单呢？我们拭目以待！