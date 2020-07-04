全国首批城市微循环轻舟无人小巴在苏州亮相：可实现 L4 自动驾驶

全国首批城市微循环无人小巴在苏州亮相。其中的轻舟无人小巴，是由国内自动驾驶新锐企业轻舟智航部署落地，可应对各类城市复杂交通场景，运行速度为 20km/h-50km/h，旨在开启智能化的城市 “微循环”交通时代，打造更顺畅的出行体验。



据介绍，由轻舟智航部署的这款无人小巴车内空间很大，设有 9 个座位，保证乘坐时的舒适性。此外，这款无人小巴保留了司机驾驶座，这也让这辆小巴成为国内首批能开上城市公开道路且应付自如的无人小巴之一。

根据现行法律规定，在城市公开道路行驶的无人车必须有司机作为安全员。对于无人小巴来说，在城市公开道路行驶不同于在封闭园区行驶，其速度一般不低于 20km/h，且城市公开道路的路况比园区或封闭道路更加复杂多样，需要更为成熟的无人驾驶技术作为支撑。

今年，轻舟无人小巴将在高铁新城进行示范运营。正式投入运营后，预计将给周边数十万人带来出行便利。乘客只需走到微循环固定站点，便可乘坐小巴，一路联通地铁站、购物中心、办公区、学校等场所，摆脱 “最后三公里”难题。

据了解。苏州相城区是长三角乃至全国智能驾驶应用示范的先行先试区域，2019 年获批创建江苏省级车联网先导区。苏州高铁新城作为相城区智能驾驶产业主阵地，正着力构建车路协同一体的智慧交通体系。本次亮相的无人小巴，正是为了解决城市交通的 “最后三公里”难题。

位于苏州高铁新城的苏州北站目前日发送旅客量约 2 万人次，高峰日可达 3.6 万人次。2019 年春运期间，苏州北站承接春运客流约 115 万人次。无人小巴与苏州高铁新城的主要交通动脉进行有机连接后，便可形成城市交通路网，打通城市 “微循环”。

据悉，本次亮相的无人小巴是「Driven-by-QCraft」L4 自动驾驶方案的全球首个落地场景。「Driven-by-QCraft」 是轻舟智航推出的专注城市复杂交通场景的自动驾驶方案，聚焦于固定路线的中低速场景，旨在打造城市无人驾驶移动空间、建立起城市道路中的微循环系统。