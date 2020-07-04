赐你 “目测三围”特技！日本 App 拍照看 24 项全身数据，误差不到 1 厘米

最近，艺术圈内最让人 “目瞪口呆”的事要属美国著名时装品牌 CK 签下模特 Jari Jones，并将她的大面积海报挂在纽约街头。

在 Jari Jones 的身份标签中，除了黑人变性人外，我们从画面可以直观地感受到，她的大码身材与传统眼光中的时尚相差甚远，这也一度成为国内外讨论的关键点。

最近，以女性为代表的群体在互联网集体呼吁 “我的身体我做主”，也将性别话题再次引向热议。

我们先暂时搁置这些争议，文摘菌想要问大家，对于自己的身体，你们了解多少？

你的大腿真的很粗吗？或者手臂真的很长？小肚腩有那么突出？

在拿出相关数据进行佐证之前，这些可能都是心理作用。

最近，一个利用 AI 技术测量身体数据的应用程序 Bodygram 正式在日本上线，这个 APP 能够通过测量和计算得出你全身上下 24 个部位的身体数据，比如腹围、肩宽、四肢长，更重要的是，测量结果与真实值相差 ±1cm。

目前这款 APP 已经登陆了 iOS 和安卓应用商城，用户可以前往免费安装，不过国区还没有上架，想要体验的朋友可能要想想其他办法了。

在得到结果之前，文摘菌想说，很多自己觉得自己身体不协调的人，就等着打脸吧！

Bodygram：误差很小，但规矩很多

我们先来看看具体的操作步骤和注意细节。

打开 APP 之后，按照屏幕上的指示，被测者需要站在合适的距离，双手打开，照下正面照片。

然后是侧面照，被测者需要转向右侧，也就是相机视角的左侧，双手保持自然下垂。

在拍摄时，需要注意，要露出被测者的脚或鞋子，长袖需要卷起来露出手腕，上衣要扎进裤子里，扎不进去的外套类需要脱掉。

在拍摄过程中，被测者要摘下帽子、眼镜和口罩，拍摄环境也最好避开黑暗或者黑光，同时还需要注意画面中不要出现其他人。

在穿着上也还有一些讲究，长裙、袖子宽松的衬衫、宽松的裤子、大码衣服都要尽量换掉。

说了这么多被测者的注意事项，拍摄者还要注意的是，手机要尽可能地水平放置，减小测量误差。

根据 Bodygram 官网介绍，该 APP 主要利用了 AI 技术进行身体尺寸的测量，输入基本信息后再拍摄一张正面照和一张侧面照就能测量得到全身的高精度尺寸。拍摄地点只要符合要求，在街上、店内、家里都可以。

不管你是肌肉发达，还是身材苗条，或者手脚比是标准长度，Bodygram 都能从图像中正确地推断被测者衣服下的身体线条，再结合系统根据输入的身体数据计算得到的数据值，综合起来，就能得出高精度的身体数据。

在身体数据的管理上，官方表示，这些身体数据与个人信息出于同等水平的管理标准，对于导入 Bodygram 的 AI 公司，可以保证用户信息安全的环境下进行访问。

专业运动员自测：有训练时期内味儿了

这一 APP 在日本也引起了多方关注，目前优衣库已经正式与 Bodygram 确定了合作关系。

前日本奥运游泳选手松田丈志也试用了一下 Bodygram，他表示，这对于专业运动员也好，普通大众也好，都能实现对身体更好地监督和管理。

在整个使用过程中，他表示，从输入基本信息到得出数据，都还是比较流畅的，每个步骤 APP 上都有详细的解释和说明。而且，在松田丈志自测的时，文摘菌注意到，他自己一个人也完成了测量，很适合广大单身狗了（不是）。

对于得出的数据，松田丈志感叹道，有种回到当年训练时期的感觉。

松田丈志目前经营着两家健身馆，他说道，现在人们健身的目的都不尽相同，专业或业余运动员的目标可能是如何提高体能，在比赛时有更好的发挥，也有人只是出于身体管理或者爱好，但不管怎样，通过每天记录身体数据的变化，能够更清晰地看到训练成果，从而根据身体变化进行实时的调整。

他回忆道，在身为专业运动员期间，协会每年都会举办大型的身体检测，但是这些都需要借助精密的测量仪器和专业的测量方法，是无法平时在家完成的。

Bodygram 可以说是这种专业测量的平民版了。

个人企业均可使用，Bodygram 正在全面开花

根据官网博客介绍，登录该 APP 后，身体测量数据会记录在 Bodygram ID 内。

当然，用户可以自行选择可以共享身体数据的企业，企业在 Bodygram Japan 页面申请后，就可以将这些数据用于公司的服务中，作为企业开发独自应用程序的前阶段步骤也好，或者只是简单地记录员工的身体状况。

除了大型企业外，Bodygram 日前也试图通过 “零售”的方式在众多领域全面发展。

在合作伙伴中，Transcosmos 建立了一个 Bodygram 特别团队，全面支持与 Bodygram 有关的开发、运营、分析和支持。除了将业务嵌入该程序之外，他们还将提供增值服务，例如与人体测量数据知识相关的分析。



为了满足减少在零售和服装商店中试穿需求，团队的目标在于促进非接触式测量的普及，并促进与商店和 EC 的合作，以及促进利用物理数据的健康管理服务。

除此之外，团队还在开发一项新的分析服务，主要利用客户公司的数据库和主体数据，通过 Bodygram 的数据提供和分析服务，比如在健康保险领域。

不过，似乎最需要这项技术的，应该还是某宝卖家了吧。

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