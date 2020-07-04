不只是肥胖，英国科学家揭秘长期居家远程办公可能带来的 “恶果”

▲ 模特儿 “苏珊”

北京时间 7 月 4 日消息，专家创建了一个模样怪异的模特儿 “苏珊”，描绘了英国人长期居家办公外貌的变化。

“苏珊”弓腰驼背，双下巴，身材臃肿、两眼干涩无光——长期盯计算机屏幕的恶果。

据 DirectlyApply 称，“苏珊”揭示了长期居家办公对身体的影响——如果不采取必要措施。

虽然许多居家办公员工对疫情期间更多的睡眠和随意的穿着很是享受，未来的疫情可能意味着，对身体的长期影响要远远大于这些好处。

计算机视觉综合症

全天盯着屏幕，会造成数码干眼症或计算机视觉综合症，其症状是眼睛发干、发炎、发红和视觉模糊，长此以往视力会受到损害。

眼科医生建议，用户需要距离计算机屏幕约 2 英尺，盯着屏幕看 15 至 30 分钟后休息数分钟，或向远处看一会儿。

姿势不端正

缺乏运动和姿势不端正，会造成颈椎不舒适、弓腰驼背，长期的姿势不端正会引发颈椎病。

纽约特殊外科医院估计，只要保持同一姿势 15 分钟，我们就会感到没精打采，“即使感觉很舒适，保持同一姿势的时间也不应当超过 1 小时。工作期间要不时换个姿势”。

长期居家办公对身体的影响

重复性打字压力

重复性打字压力，指由重复性活动和长期保持同一姿势给肌肉、神经和肌腱的疼痛。

随着时间推移，重复性压力损伤会严重恶化，造成身体其他部位姿势异常。

纽约特殊外科医院建议，我们在工作时应保持良好姿势，在长期或重复性工作期间定时休息，确保座位、键盘、鼠标和屏幕位置恰当。

科技颈

在手机或笔记本上工作，会引发 “科技颈”，即颈椎曲线异常。

“科技颈”是由使用手机、平板电脑和计算机引发的肌肉紧张造成的，症状是颈肩疼痛、僵硬。

长期坐在计算机前会造成颈椎不舒适

哥伦比亚大学矫形外科教授丹尼尔 · 瑞尤（Daniel Riew）表示，要远离 “科技颈”，我们需要端坐在座椅上，尽可能多起来活动一下，“这有助于促进血液循环，改变颈椎位置，这不仅对颈椎有益，对身体其他部位也有益。研究显示，长时间坐着对心脏很危险，影响寿命”。

居家办公的员工应当为自己购置舒适的座椅，使腰部得到支撑。

掉头发

维生素 D 的合成离不开晒太阳，因此全天在室内工作会造成维生素 D 缺乏。

维生素 D 缺乏会引起掉发，并遏制新头发的生长。适当的晒太阳可以避免这种情况。

肤色苍白、没有光泽、有皱纹

维生素 D 和 B-12 缺乏会造成肤色苍白、皮肤没有光泽、出现皱纹。解决这一问题的方法，还是晒太阳

喝足够的水，避免吸烟，防止被太阳晒伤是保持皮肤光滑和健康的好方法。

黑眼圈

全天盯着计算机屏幕，会出现明显的黑眼圈，使我们看起来疲惫不堪、面容枯槁。

据梅奥诊所称，睡前少喝饮料、减少食盐摄入量、戒烟和充足的睡眠，可以有效防止黑眼圈。

肥胖

长期坐着不动，零食不断和缺乏运动，会造成肥胖。

居家办公意味着，我们很容易到冰箱和厨房，找自己喜欢的零食，不过原因不是饥饿而是无聊。

精神压力过高

不与人接触，长时间工作会导致更高的精神压力，而精神压力过高，会引发高血压，影响身体健康。