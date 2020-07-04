TikTok 在印度遭禁后，当地竞争应用大举抢占市场

7 月 4 日消息，据国外媒体报道，由于印度政府禁止了中国公司的应用程序，包括广受印度用户欢迎的抖音国际版 TikTok，印度科技和娱乐公司正在利用这一突然出现的机会大举抢占空出的市场。印度一家视频应用程序运营商称，它在 48 小时内激增了 2200 万用户。

本周，印度禁止中国公司拥有的 59 个应用程序在印度市场的运行，其中包括字节跳动旗下的 TikTok 和腾讯旗下的微信。自 2014 年以来，短视频应用 TikTok 受到国际用户的普遍欢迎，它在印度的用户已经达到 2 亿。

Roposo 是印度一个视频分享社交媒体应用程序，类似于 TikTok。Roposo 公司创始人梅扬克 · 班加迪亚（Mayank Bhangadia）向媒体表示，在印度禁止 TikTok 之后的两天内，Roposo 用户基数一下就增长了 2200 万。

由于用户的激增，Roposo 公司好像一下子变得难以招架。“在过去的几天里，我总共只睡了五个小时，我们整个团队也都是这样的，”班加迪亚表示。“负载量太大了，我们必须确保用户的体验尽可能地顺畅。”

Roposo 在谷歌 Android 上的下载量，截止目前为止总计已经超过 8000 万，班加迪亚预计，再过几天这个数字将会很容易地达到 1 亿。在印度政府禁止中国应用之前，Roposo 在 Android 设备上的安装量大约 5000 万。在印度，大多数用户使用的是 Android 操作系统平台手机，而印度智能手机用户数量接近 5 亿。

印度南部城市班加罗尔号称印度的科技之都，而 Roposo 就在该城市。班加迪亚表示，Roposo 公司目前只有 200 名员工，但计划未来两年内新招聘 10000 名员工，并可能将该应用程序的业务扩展到全球范围。

除 Roposo 之外，作为 TikTok 的印度本土竞争应用，还包括 Chingari 和 Mitron 等，这些本土竞争应用因中国应用的遭禁，也在获得当地用户的青睐。

印度一位政府部长表示，“我们必须建立自己的生态系统，每个国家都这样做了，这是我们的自力更生计划。”

新的应用程序也在加入抢夺市场的竞争之战中。总部位于孟买的 Zee Entertainment Enterprises 公司旗下数字部门 Zee5 的负责人拉杰内尔 · 库马尔（Rajneel Kumar）表示，该公司未来两个月内将推出一个由广告支持的短视频应用平台，名为 HiPi。

HiPi 的开发就是瞄着 TikTok 的用户而来的。库马尔表示，希望以前的 TikTok 用户将会 “在 HiPi 中找到一个家，以便能够继续享受他们在 TikTok 中喜欢的内容。”