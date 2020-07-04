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一加 Nord 真机图曝光：后置竖排三摄，双打孔前置

2020/7/4 16:34:01来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：西瓜/实习评论：

毫无疑问，一加将很快推出备受期待的 OnePlus Nord 智能手机。日前，亚马逊印度公司为 OnePlus Nord 启动了预发布页面，其中包含一些真机图片。

OnePlus Nord 真机图最先出现在网上，但仅展示了正面设计，曝光了全面屏双打孔等信息。这是我们第一次看到背部设计的样子。即使图片不太清晰，我们也可以看到该设备在垂直对齐的模块中装有三摄设计。摄像头模块位于后面板的左上角。后面板还具有双重弯曲的边缘设计。

OnePlus Nord 预计将配备具有双打孔和 90Hz 刷新率的 6.55 英寸 AMOLED 屏。它内置了 4,300 mAh 电池，支持 30W Warp Charge。海报表明 Nord 将由搭载 Snapdragon 765G 5G 处理器，该型号将有多达 12GB 的 RAM。

就相机配置而言，前置相机为 3200 万 + 800 万双自拍相机。在背面，则为 6400 万 + 1600 万 + 200 万的三摄组合。它将在基于 Android 10 的 OxygenOS 10 上运行。

此前，一加已通过 Nord 官方 Instagram 页面确认了该设备即将在印度接受预订。

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关键词：亚马逊OnePlus Nord

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