iPhone 12 ：现更以扔掉充电器呈现

不出意外的话，iPhone 12 系列再过两三个月就要和我们见面了。与乔布斯时代不同，如今的新款 iPhone 几乎没有保密性可言，各种信息总是在发布前就被扒个底朝天，最近又有消息说 iPhone 12 系列或将不再附带耳机和充电器，众多网友纷纷表示难以理解，甚至还调侃下次干脆连包装盒都别带了。

的确如此，无论是手机还是其他电子产品，充电器肯定是最基础的配件，而买手机标配充电器更是无可非议的事情，现在苹果做出这种决策，实在是令人无法理解。

为了低价不得不做出的牺牲

这几年来，随着 iPhone 售价节节走高的，是市场表现的持续低迷。实际上自从 2017 年 iPhone X 系列以来，每年换代几乎只有常规的性能升级，以及外观小改动，显然 iPhone 持续走高的售价和寥寥无几的创新点已经撑不起用户的换机意愿，这也直观的反映到苹果的市场表现中，在 2018 年末 iPhone 的销量开始出现连续四个季度的下滑，直到 iPhone 11 系列发布后才终于迎来反弹。IDC 的数据显示，在 2019 年第四季度，iPhone 的出货量增长迅猛，夺得了全球第一，而最主要原因就在于 iPhone 11 系列的大受欢迎，因为售价相比上代降低不少，而且在影像方面也有升级。

现在，苹果想继续在 iPhone 12 上复制上一代的成功，其中最关键的就是要维持相对稳定的售价，但各种信息表明这代 iPhone 便宜不了。尤其是 iPhone 12 有着全新的工业设计，再加上 5G 和屏幕等重要部件成本上升的影响，如果不严格控制成本，那么 iPhone 12 又会回到当年价格太贵销量下滑的尴尬境地，这是苹果不希望看到的。因此为了让 iPhone 12 系列保持相对低廉的售价，苹果只能在配件上下手了。

实际上，消费者要明白一个事实，我们掏钱买东西的时候，几乎不存在所谓的「附赠」。就以手机为例，你以为充电器、耳机、甚至壳膜都是赠送的，其实厂商早已经算到了售价里，这里边甚至存在着相当可观的利润空间。在 iPhone 11 Pro 上，EarPods 耳机 + USB-C 数据线 + 18W 适配器，如果以苹果官网的售价为准，共需要 223 +145 + 243 = 611 元，只留着数据线，也有着近 500 元的调价空间，500 元的价格差距在手机产品里可不算少。如果苹果真的可以通过取消标配充电器和耳机让 iPhone 12 系列降价，或许会获得更积极的市场反馈。

「五福一安」赚不到大钱

除了维持稳定的售价，苹果取消充电头和耳机的另一个动机在于——赚更多的钱。

在 iPhone 7 取消耳机孔的同时，苹果推出了 AirPods，短短几年，AirPods 已经成为了苹果最畅销的产品之一，在 2018 年 AirPods 的销量超过了 3500 万只，其所产生的利润甚至超过了 100 亿元，而同年小米集团的利润只有 85 亿，注意这里指的是「利润」而不是「销量」。现在，如果 iPhone 12 系列上取消附赠 EarPods 耳机，势必会间接刺激到 AirPods 的销量，苹果也会赚到更多的钱，要知道在苹果的营收体系中，可穿戴设备的营收占比已经越来越高。

而在充电器上，祖传的「五福一安」5W 充电器饱受用户诟病，已经不能够满足当下快充的需求，如果想获得快充体验，目前官方 18W 的充电器就要 243 元，而取消附赠充电器后，自然就是为了让用户单独购买利润更高的快充充电器。据传还有一款新的 20W 充电器在生产，将于第三季度大量出货，而与此同时，现有的 5W 与 18W 充电器将在 2020 年底停产，时间就是这么赶巧，到时候，新的 20W 充电器又会成为像 AirPods 一样的配件，要想充电快，还得另外花钱买。

图源：MacRumors

显然，苹果取消附赠耳机和充电头，不仅可以降低售价以扩大销量，还能间接带动 AirPods 以及新款充电器的销量，要知道配件有着相当可观的利润空间，不得不说库克真的太会赚钱了。

对消费者不一定是坏事

iPhone 12 系列是自 2017 年以来变化最大的一代产品，它拥有着全新的工业设计，支持 5G 网络，全系配备 OLED 屏幕，或许还有高刷新率的支持，相比之下，取消标配耳机和「五福一安」充电器其实算不上什么，用户已经有了足够大的换机动力。而至于没有充电器和耳机这点小遗憾，自然会有人补足，其中最积极的当然是第三方配件厂商。

图源：MacRumors

iPhone 背后，有着庞大的配件产业链，就连地摊上摆的手机壳，也一定少不了 iPhone 的版本。而充电器和耳机，也有很多物美价廉的选择，18W 的快充充电器在苹果官网卖两百多元，但在配件厂商这里可能只有不到一百元，甚至质量要更出色，而苹果也不用担心生意被抢走，别忘了它可以通过 MFi 认证来赚钱，在这个体系下，第三方配件卖的越好，苹果赚到的授权费就越多。

所以在我看来，取消标配充电器的同时能把价格降下来，并不算是一件坏事，消费者也可以选购市面上更便宜实惠的第三方配件来补足快充体验，因此降价比标配「五福一安」的祖传慢充头要实在得多。从宏观的角度来说，取消标配充电器，确实可以为了环保尽一份力，多年前雷军在微博上就发表过类似观点，称为了环保，考虑在小米产品上取消充电器，但后来不了了之，现在这件事也许只能由苹果来推动了。

安卓厂商不可盲从苹果敢于取消充电器和耳机，是因为它有改变用户习惯的信心，但安卓厂商大概率不会贸然跟进。一方面是安卓手机相比于 iPhone，利润空间本来就小，取消充电头并不会有显著的降价空间，另一方面，iPhone 的快充协议通用度高，成本也低，还有庞大的第三方配件厂商打底，但安卓手机几乎都有各自独立的快充协议，没多少配件厂商愿意为那么多复杂的协议做适配。

回到主题，取消充电器和耳机，可以说苹果确实不厚道，作为消费者，我也希望能买到标配快充头的 iPhone 12，但苹果是一家成功的企业，赚更多的钱是天经地义的，尤其是在消费电子领域，一味的拼价格，不会是一种健康的现象，只有利润高了，才有钱投入做研发，才能做出不一样的东西。

普惠用户和赚更多的钱，该怎么平衡这两者，是苹果需要认真考虑的事情。

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