苹果想用 AirPods，彻底占据你的耳朵

发布近四年之后，苹果才透露出它在 AirPods 产品线上寄托的野心。

在 WWDC20 发布会举办之前，AirPods 产品线里的升级款 AirPods Pro 仅仅是一款配备主动降噪功能的真无线耳机，公开销售来大半年，它已经成为同品类产品下最受欢迎的一款，销量相比其他竞争对手遥遥领先。

但苹果并不满足于此。通过刚刚在 WWDC20 上公布的 iOS 14，苹果试图赋予 AirPods Pro 更多新能力。基于新软件，AirPods Pro 将能实现「模拟环绕声场」、「自动设备切换」等声音相关功能，还能够通过内置的加速传感器感知用户的运动，实现更丰富的运动检测。

AirPods Pro 不再只是一副耳机，它将成为一套「声音过滤增强」设备，以及一个可穿戴传感器。

不同的声音

从发布的第一天起，AirPods Pro 就获得了用户的一致好评。

在 AirPods Pro 之前，大部分蓝牙耳机都有着各种功能缺陷。比如不支持降噪、不够便携、佩戴舒适度不够、通话质量不好、不防水防汗……AirPods Pro 没有在某一方面做得特别极致，但它至少是功能最全面的耳机，能够应对绝大多数需求场景。

之前，苹果的耳机、以至于大部分音频产品都只能发出「一种标准声音」。但 AirPods Pro 则不一样，它具备「降噪」、「通透」两种声音模式，通过外置的麦克风聆听环境里的声音，满足用户不同场景下的需求。

然而这还只是苹果在音频领域野心的第一步。在 iOS 14 的软件更新里，苹果为 AirPods Pro 加入了模拟声场的功能。通过 AirPods Pro 的扬声器，苹果可以模拟出 5.1、7.1 环绕立体声的效果，甚至是杜比 Atmos 标准的声场效果。

很多游戏耳机也有模拟多声道立体声的功能，但这些耳机全部都是头戴式耳机。想在入耳耳机里实现这个功能，在 AirPods Pro 之前还未有先例。不仅如此，因为内置了陀螺仪和加速传感器，AirPods Pro 能检测到用户头部的移动、旋转，可以依据偏转的角度自动校正声场分布的角度，让用户听到的声音一直处于正确的位置上。

AirPods Pro 之前，苹果做耳机的方法论是相对简单的。从 2001 到 2019 年，苹果 18 年几乎只用了两套耳机模具。2001 年，苹果随初代 iPod 推出了经典的「小白」耳机，之后随 iPod、iPhone 附赠，一用就是 10 年，仅仅针对耳机柄和线控做了小的改动调整。直到 2012 年，苹果扫描了数百个用户的耳朵，以此为依据设计并推出了 EarPods 耳机，同样的设计也被用在了 AirPods 上。

这些耳机提供的声音体验也是类似的。常年以来，苹果音频设备的声音一直被用户形容为「白开水」，没有过分的音色特征。苹果希望提供一种「标准化」的声音体验，让不同设备上的声音能保持连贯一致。

一个 EarPods 的模具，苹果用了多年|Unsplash

但最近几年，苹果音频产品的设计思路正发生着悄然变化。在 HomePod 上，苹果提出了「感知环境」并以此为依据定向优化声音的概念；从 iPhone XS 开始，苹果在 iPhone 上加入了更宽的立体声功能，仅通过双扬声器就能模拟出广阔的声场；在 MacBook Pro 上，苹果也开始通过内置的 T2 芯片管理音频回放，从 2018 年起，几乎每一次 MacBook Pro 更新，都伴随着扬声器、麦克风效果的提升。

很明显，苹果的音频团队正在利用技术革新，提升旗下所有产品线的声音体验。其中最重要的提升点就是「更大、更准确的声场」和「分离度更好的三频」。现在，AirPods Pro 也将受益于这一成果。

不仅如此，iOS 14 还将首次允许用户对耳机发出的声音进行个性化定制。苹果在新系统里内置了一套完整的流程，帮助用户在多种声音风格中，选出一个自己最喜欢的。这些不同的声音设置，能让一些特定的音乐风格更突出，也可以让用户在通话、听播客时，听到更清晰的人声。

与此同时，这一套体验革新还并不止于设备层面。早在 2018 年，负责 Apple Music 等互联网内容业务的高级副总裁 Eddy Cue 就在接受采访时表示，Apple Music 会基于分析数据，针对不同的歌曲调整各自的 EQ（均衡器效果）设置，提升音乐的表现力。配合硬件，提升音乐的表现力。

通过 AirPods Pro 的软件更新，加上旗下大量支持环绕立体声标准的内容库，苹果不再甘心于仅仅提供一种声音，而是要针对不同的场景，提供更好、更丰富的声音体验。

可穿戴的传感器

除了声音，苹果还在 AirPods Pro 里埋下了更多潜力。

iOS 14 上，开发者将可以通过一个新的 API，调用 AirPods Pro 内置的运动传感器。借此实现一些游戏或运动功能，比如可以通过 AirPods Pro 中的传感器检测到用户做「波比跳」、深蹲等动作，或将用户头部的运动检测整合进游戏的玩法中。

过去两年，可穿戴设备正在成为苹果新的增长「发动机」。从 2017 年第二季度开始，因为 AirPods 和 Apple Watch 的畅销，苹果的可穿戴设备业务一直保持着每年 30% 以上的高速增长。

但苹果在可穿戴设备领域的布局绝不仅仅是「卖手表和耳机」这么简单。在 AirPods 和 Apple Watch 受到用户亲睐之后，如何利用这些用户每天都贴身佩戴的产品，打造出独特的体验，才是苹果更大的长期目标。

AirPods 已经成为全球最畅销的无线耳机|Unsplash

早在 2017 年，AirPods 刚刚问世时，就有生物医学领域的专家 Steven LeBoeuf 向 CNBC 表示，AirPods 可能会是比 Apple Watch 更好的生物传感器。因为它戴在耳朵上，能够更好地感知到用户的体温、心跳等数据。与此同时，AirPods 针对听障人士的帮助也会成为非常重要的功能点。

他准确预言了苹果的产品研发方向。之后，AirPods 的确可以配合 iPhone，为听障人士提供「助听」功能。iOS 14 上，这一系列功能继续进化，普通人现在也可以对 AirPods Pro 的降噪功能进行更多个性化设置，在「透明模式」下可以对周围环境声音的高低、大小进行分别设置，帮助用户过滤掉他们不想听到的声音。

在无线耳机领域，苹果不是最早入局的一个。但 AirPods 迅速发展，恰好是苹果做产品时厚积薄发，后来居上的写照。仅仅三年，AirPods 从一幅简单的真无线耳机，成长为一幅能满足各种需求的降噪耳机。

现在，它的蓝图已经延伸到更远的地方，即将进入一个从未被涉足的领域，再次实现颠覆。