压缩包的密码藏在哪？老司机教你揪出 RAR 密码

大家找资源时可能会经常碰到这样的情况：好不容易找到了一个压缩包，这个压缩包却设置了密码，根本解不开！但有经验的老司机马上就会意识到，如果压缩包是一个 RAR 文件，那么压缩包的密码可能就藏在注释了！这主要是因为 RAR 压缩包支持注释，很多发资源的老司机为了防和谐，给 RAR 加了密码，但将密码放在了注释当中。

RAR 压缩文件可以加注释，放置密码

那么要如何查看 RAR 压缩包的注释？这对于某些朋友来说可能很简单，下载一个 WinRAR 就行了！但其实还有很多其他情况，例如用其他压缩软件怎么办？这就来和大家说说。

·WinRAR 安装注意事项

首先还是先来说 WinRAR 的情况。WinRAR 的流行度很高，对 RAR 压缩文件的注释支持，也是最好的——用 WinRAR 开启 RAR 压缩文件，就可以看到注释。不过关于 WinRAR，可能需要留意一下中国特供版的问题。

中国特供的 WinRAR 免费版是带广告的

WinRAR 在国内发行的版本是简体中文界面的免费版，但带有广告。它的官网如下，一般搜索 WinRAR，找到的官网就是这个国内的版本。

这个网页是 WinRAR 和国内代理商共同搭建的，提供的是国内特供版的 WinRAR。但实际上，WinRAR 还有一个国际版的官网。







WinRAR 国际版，试用期过后会有弹窗，但比广告来得清静

如果你不想要看广告，可以安装 WinRAR 的国际版。WinRAR 国际版没有简体中文，但有繁中，它是一个付费软件，有 30 天的试用期。试用期过后，仍可以正常使用，不过会弹出付费提示。相比花花绿绿的广告，某些用户更喜欢这个干净一点的弹窗。

·7-Zip 如何查看 RAR 注释？

由于其他压缩软件的强势，WinRAR 的热度其实不如从前。例如很多朋友就习惯使用著名的开源压缩软件 7-Zip，但用 7-Zip 开启 RAR 文件，似乎并不会显示注释，怎么办？

其实 7-Zip 是支持 RAR 的注释的，不过并不会在界面中直接显示出来。用 7-Zip 开启 RAR 文件后，点击界面上方的 “信息”，然后就可以看到 “注释”这一行了，双击 “注释”，即可查看到全部的注释内容，如果 RAR 的注释含有密码，就蕴藏在其中。



7-Zip 也可以查看 RAR 的注释

· 用 RAR Reader 查看注释

不过 7-Zip 并不能支持所有 RAR 压缩文件的注释——7-Zip 只支持 RAR5，对更老旧的 RAR4 无法查看注释。如果你用 7-Zip 碰到无法查看注释的情况，或者用的是其他压缩软件，就可以试试这款 RAR Reader。

RAR Reader 可以读取 RAR 的注释

这是一款简单易用的小软件，它运行需要依赖 WinRAR 官方提供的 “UnRAR.dll”，进入 WinRAR 这个页面，找到 “UnRAR.dll”下载即可。



用 RAR Reader 可以查看 RAR 压缩文件的注释，好处就是让你无需安装 WinRAR。很多人不习惯使用 WinRAR，仅仅是为了看注释的话，没必要安装完整的程序了。



总结

RAR 作为一种商用的压缩技术，其实在世界范围内不是特别流行。不过注释可以藏密码这一优势，令它依然很受国内欢迎。如果你有相应需求，不妨试试上文提到的方法吧。

RAR Reader

UnRAR.dll 发布页面

7-Zip 下载

WinRAR 中文官网

WinRAR 国际官网