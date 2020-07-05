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iPhone 12 不附带充电器？苹果扩大调查：iPhone XR/7 Plus 用户如何处理旧充电头

2020/7/5 7:05:15来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月5日消息 外媒9to5 Mac报道，苹果最近开始向iPhone用户发送有关他们如何使用包装盒中的USB充电器的调查。可能是为了今年秋季发布iPhone 12/Pro系列手机做准备，有传言称苹果iPhone 12包装盒将不包括USB充电器和EarPods耳机。并且iPhone 12的包装盒将更薄、更精致

这项调查询问用户，在用新型号替换了以前的iPhone的USB充电器后，他们做了什么。

苹果还解释说，调查是针对USB电源适配器，而不是针对Lightning电缆。

USB充电器用于通过电源插座充电。你可以使用单独的充电线将充电器插入iPhone。

该调查包括一系列复选框，其中包含有关消费者如何使用iPhone充电器的多种可能性，包括：

  • 我已出售它或随iPhone抵扣换购

  • 我丢了它

  • 我把它送给家人或朋友

  • 我还留在家里用

  • 我仍然在户外（在工作，学校或其他地方）使用它

  • 我仍然有，但是我不使用它

IT之家了解到，这不是苹果第一次问用户对他们产品的看法。该公司曾经发送过一项关于在MacBook Pro上配备耳机插孔的调查，但笔记本电脑仍具有耳机插孔。即便如此，很有趣的是，当有传闻称苹果正在从包装盒中取走iPhone附带的充电器时，苹果正在向用户询问有关iPhone的USB充电器的处理情况。

Twitter上看到用户@Gunstaxl分享的调查屏幕截图显示，苹果询问iPhone XR用户如何处理旧的充电器。

无独有偶，另一名Twitter用户@bedabb_截图显示，苹果询问了用户以前的‌iPhone‌ 7 Plus随附的充电器处理器情况。

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关键词：iPhone 12充电器苹果

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