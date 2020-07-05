厉害了！北京海淀法院使用电子封条查封涉案房产

IT之家7月5日消息 据京法网事报道，北京海淀法院创新使用电子封条查封涉案房产。但凡法院查封房产，封条就是必备“工具”。可是传统的纸质封条不仅容易脱落，还易被人为撕毁，造成查封效果不理想。而电子封条的出现，则使“一次封门、一封永逸”变成现实。

7月2日，北京海淀法院执行局使用电子封条查封了位于朝阳区永安东里的一处涉案房产，这是电子封条在北京法院首次使用。

IT之家获悉，与以往的纸质封条不同，电子封条整体系长方形，内设伸缩槽，可以延展收缩，附着于门上的面积更大、范围更广，能够更好的起到封禁作用。电子封条上有字体超大的 “封”字以及 “损坏封条，依法追究”、“法院查封，严禁破坏”等字样，用于警示。在封条的右侧部分附有执行裁定书，方便群众了解该房产查封的原因及现状，确保相关人员和法院之间的沟通联系，充分体现了文明执行、善意执行的理念。

电子封条加装后，执行法官对电子封条进行了测试。在测试中可以看到，暴力接触房门后，电子封条会立即打开摄像头并不停的向承办人、申请执行人的手机发送通知，警示有人强行破门。同时，会将破坏者的影像传输至相关平台。此外，“电子封条”还会自动播放警告语音，告知擅自破坏封条的法律后果。

据执行法官介绍，电子封条具备以下 “六大功能”。

第一，视频监控，对居住房屋、厂房、车位、车辆机械等查封财产情况进行实时视频监控，一旦发现违法行为，可快速有效响应。

第二，一键报警，当电子封条受到近距离碰触时，会将警报同步到平台，原告、执法人员可第一时间收到警示信息。

第三，数据取证，“区块链电子查封平台”可对被查封人房产等财产进行 24 小时不间断监控和取证。当有人试图破坏封条时，设备会立即播放执法机关的警告语音，并拍下破坏者的视频照片及时传至查封管理平台。

第四，可视化，通过该平台对被查封人财产查封情况进行实时监控，对案情进展及财产保全情况进行可视化监管，全方位提高执行效率，解决执法过程中的众多财产查封效果不理想等难题。

第五，大数据智能分析，通过智能化硬件与大数据、区块链等技术结合应用，可对被查封财产信息被触及情况及视频监控数据进行智能分析，提高执行效率。

第六，查封财产管理，执法人员可通过该平台对被查封人房屋等财产进行查封管理、财产信息查询、修改等操作。

电子封条是区块链技术在法院硬件上的创新应用，具有外观醒目、技术先进、应用智能等特点，通过将区块链、大数据等技术应用与传统法院查封业务相结合，将进一步为法院解决执行问题提供臂助。