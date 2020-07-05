openEuler 开源社区成立 Ceph 特别兴趣小组

近日，openEuler 开源社区（以下简称 “openEuler 社区”）正式成立了 Ceph SIG（Special Interest Group，特别兴趣小组），以完善 openEuler 操作系统在分布式存储场景的适配。openEuler 社区参与者和用户可获得由专业存储团队维护的稳定的 Ceph 版本构建分布式存储系统，并通过 openEuler 社区获得技术支持。

Ceph 是一个具备高性能、可靠性和可扩展性的分布式存储解决方案，可以同时提供块、文件和对象三种服务。目前，Ceph 已经成为最主流的开源分布式存储系统。为了进一步丰富 openEuler 环境下的存储解决方案，openEuler 技术委员会讨论决定正式成立 Ceph SIG。当前 Ceph SIG 的第一位 Maintainer 为软件定义存储厂商 XSKY。

XSKY 将会把 Ceph 集成到 openEuler 的发行版本，使得 openEuler 具备分布式存储场景的适配能力。根据计划，在今年 Q3 前，openEuler 社区将完成 Ceph 最新主流发行版本的所有适配工作，并适时启动自动化 QA 框架的搭建。

关于 openEuler

openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台，目标是通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系。

openEuler 社区表示 “欢迎开源爱好者在 openEuler 成立 SIG。共同构建支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生态繁荣发展”。