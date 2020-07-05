通用服务网格 Kuma 被 CNCF 接纳为 Sandbox 项目

Kong 官方宣布，Kuma 作为 Sandbox 项目被捐赠给了 CNCF，并表示 “这是有史以来第一个基于 Envoy 的服务网格被捐赠给基金会”。

Kuma 诞生于 2019 年 6 月，它是一个现代的通用服务网格控制平面，基于 Envoy 搭建（Envoy 是一个为云原生应用设计的代理软件）。Kuma 可以在包括 Kubernetes、虚拟机、容器、裸机和传统环境在内的任意平台上运行，以落实整个组织中的云原生体验。

“服务网格越大，就越有价值”。因此，Kuma 始终提供 Kubernetes 和 Universal 两种模式，以对 Kubernetes 和 VM 工作负载提供支持。在最新发布的 0.6 版本中，Kuma 的原始 DNA 得到扩展，以支持混合通用工作负载，这不仅允许跨 Kubernetes 和 VM 工作负载创建不同的服务网格，还可以在同一网格中一起支持它们。用户可以通过一个控制平面对所有网格进行控制，这些服务网格几乎可以在组织内的每个平台上运行。

被 CNCF 接纳为 Sandbox 项目后，Kuma 将在接下来的几周内根据 CNCF 的准则将项目进行过渡，包括把 Kuma 商标转让给基金会。之后，将能够有更广泛的社区采用基于 Envoy 的服务网格，它更简单，也更具有可移植性。Kuma 官方还表示欢迎所有人为此做贡献，并希望找到新的维护者。