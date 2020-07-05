陈 · 扎克伯格基金会受牵连，担心慈善工作受 Facebook 影响

据彭博社报道，马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）现在不仅要面对 Facebook 内部员工前所未有的不满情绪，还要处理自家慈善机构陈 · 扎克伯格基金会（CZI）员工与受益者的批评。

一群 CZI 资助的科学家上个月曾给扎克伯格写了一封公开信，表达他们对 Facebook 传播虚假信息的担忧。组织说，这封信只是一个开端，该慈善机构的员工会继续讨论各种方法，敦促他们的老板解决自家社交网络上充斥着仇恨言论的问题。

“Facebook 上一直存在着虚假信息，不仅对美国、也对全世界的民主和社会产生负面影响，”CZI 资助的科学家马丁 · 坎普曼（Martin Kampmann）说。他协助撰写了给扎克伯格的公开信。目前公开信已经收到 227 个签名，包括该基金会的数名员工。

另一名 CZI 资助的科学家杰森 · 谢泼德（Jason Shepherd）也在公开信上签了字，他说过去几周该组织一直很低调，试图和决定下一步的措施。其他大声疾呼的组织也跟他们取得联系，科学家们说，他们愿意与专家合作解决虚假信息的问题。

扎克伯格的其他批评者包括扎克伯格旧金山综合性医院的一些医生，他们与科学家联系，表示支持这份批评公开信。2015 年，扎克伯格夫妻向医院捐赠 7500 万美元，并由此将医院命名为 “扎克伯格旧金山综合性医院”。过去一年，批评者一直试图将 “扎克伯格”四个字从医院名字中移除。随着舆论进一步向扎克伯格和 Facebook 施压，各行各业批评家指责该公司未能有效管理平台，控制平台上的仇恨内容，旧金山监管人马特 · 哈尼（Matt Haney）本周又旧事重提。

“我知道他给医院捐了钱，”哈尼在 6 月 28 日的 Twitter 帖子里说，“但我们还是有办法把扎克伯格的名字从医院名字中移除，医护人员正在研究一个两全其美的方案。”在另一个帖子里，哈尼说，医护人员正发起投票来移除扎克伯格的名字。

医院发言人布伦特 · 安德鲁（Brent Andrew）说，自更名以来，社区成员和工作人员都曾表示过对 “删名字和不删名字的顾虑”。“医院暂无更名的计划，即便我们想更名，我们也没有法律授权去更名，”他补充说。

“虽然陈 · 扎克伯格基金会是一个慈善组织，其使命和团队也完全独立于 Facebook 之外，但我们也知道，有些人感到很沮丧，担心 CZI 的工作会受到 Facebook 的影响，”基金发言人在声明说。

坎普曼则认为，特朗普总统在 5 月 29 日发布的 “敢抢劫就敢开枪”帖子是一个转折点，突显了更严重的难题。

他说：“这个问题比特朗普更严重。”

扎克伯格和他的妻子一起写信回复了科学家的公开信。他们感谢科学家们分享观点，还说他们也 “对总统的帖子感到十分震惊和反感”。

只是，对许多人来说，这还不够。根据媒体获悉的录像带，6 月份召开的一次全员大会上，一名 CZI 员工提出，如果扎克伯格拒绝处理特朗普的帖子的话，那就请扎克伯格辞职。

“我不会辞职，”扎克伯格回答。

CZI 资助的科学家之一黛波拉 · 马克斯（Debora Marks）说，与其辞职，“不如说服他选择站在历史正确面，改变 Facebook”。

Facebook 内部，数百名员工发起在线罢工活动。平台上的广告主也用撤销广告投放协议的方式抵制 Facebook。

虽然很多分析师不认为 Facebook 的业务会受到长期影响，但这么多品牌撤离该社交网络的确是前所未有的。Facebook 不得不仓促回应，反复与广告主沟通，解释公司接下来将为解决仇恨言论采取的措施，并迫使扎克伯格宣布更改 Facebook 的政策。